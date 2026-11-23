iStock Chiama la Polizia locale per un parcheggio disabili: riceve 87 euro di multa

Si era premurata di chiamare i vigili per segnalare un’auto parcheggiata abusivamente in uno spazio riservato alle persone con disabilità. Dopo alcune ore di attesa, è riuscita a lasciare la propria vettura nello stesso posto, ormai libero, salvo scoprire che a ricevere la multa sarebbe stata lei.

È successo ad Ancona, dove una pensionata con problemi di deambulazione si è ritrovata con una multa di 87 euro e la decurtazione di tre punti sulla patente. Il motivo? Il contrassegno per disabili era presente, ma gli agenti non riuscivano a leggerlo correttamente.

La chiamata ai vigili e l’attesa in auto

Una volta davanti al parcheggio per persone con invalidità, la pensionata ha trovato una spiacevole sorpresa: un’altra auto, senza contrassegno, aveva già occupato il posto. A quel punto ha provato a far valere i suoi diritti mettendosi in contatto con la Polizia locale, che ha tuttavia preso tempo perché tutti gli agenti erano impegnati.

Le difficoltà nel camminare le impedivano di lasciare il mezzo troppo lontano dalla destinazione, così ha continuato ad aspettare nella speranza che il parcheggio si liberasse. Trascorse alcune ore, l’altra vettura è andata via e lei ha potuto finalmente sistema la sua vettura nello stallo. Questione risolta? Macché: l’arrivo della Municipale ha avuto conseguenze impreviste: dal controllo è emersa una violazione relativa all’esposizione del permesso, contestata dagli agenti alla pensionata, nonostante fosse proprio la persona che aveva segnalato l’occupazione abusiva del parcheggio.

Una multa da 87 euro per il contrassegno

Il tagliando era stato sistemato sul parabrezza anteriore, troppo vicino alla guarnizione del vetro per consentirne una lettura completa. Da qui la sanzione di 87 euro, accompagnata dalla decurtazione di tre punti dalla patente. La posizione del contrassegno sul parabrezza impediva agli agenti di leggerne correttamente i dati, sebbene il documento fosse valido.

Una telefonata alla centrale, evidenzia Open nella sua ricostruzione, avrebbe consentito di controllare la targa e risalire anche alle precedenti richieste d’intervento della pensionata. Ciò non toglie che l’automobilista abbia dovuto attendere diverse ore a causa di un veicolo che occupava uno spazio riservato senza averne diritto, per poi essere sanzionata una volta trovato parcheggio.

Cosa prevede il Codice della Strada

Il Codice della Strada dedica l’articolo 188 ai parcheggi riservati alle persone con disabilità. Il contrassegno deve essere ben visibile sul parabrezza, così da permettere agli organi di Polizia di controllarlo. Le multe vanno da 168 a 672 euro in caso di occupazione abusiva, oppure da 87 a 344 euro per il mancato rispetto delle condizioni del permesso.

Il contrassegno è personale e segue il titolare anche quando viaggia su un’auto di proprietà altrui. Di norma vale cinque anni, ma può avere una durata inferiore in caso di invalidità temporanea. Il documento originale va esposto sul parabrezza anteriore, lasciando visibili i dati necessari al controllo.

Per quanto riguarda la situazione di Ancona, il Comune aveva comunicato ad agosto la presenza di 874 parcheggi riservati, dei quali 147 assegnati a specifici titolari. Sul fronte delle sanzioni, nei primi sette mesi del 2026 ne erano state elevate 95 per violazioni dell’articolo 188, contro le 156 registrate nell’intero 2025 e le 132 del 2024.