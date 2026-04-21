123RF Padre Carmelo Carvello interviene sulle buche per il borgo di Santa Rita

Quando il legame di una comunità si sfilaccia tra crateri e asfalto sgretolato, ecco che l’azione di un uomo, un parroco in questa storia, può fare la differenza. A pochi chilometri di Caltanissetta, nel borgo di Santa Rita, Padre Carmelo Carvello non celebra la messa tra navate barocche, bensì in un capannone che durante la settimana ospita mezzi agricoli. La sua “carità” assume una forma insolita, quella della manutenzione stradale, un impegno assunto per consentire al piccolo borgo, composto da una decina di abitanti e un manipolo di attività agricole resistenti, di mantenere un’identità propria.

Carità pastorale e civile

Stanchi di contare i danni ai loro mezzi, i fedeli hanno trovato in Padre Carmelo una figura di riferimento, un orecchio attento e, poco dopo, un paio di braccia pronte al lavoro.

“La motivazione del mio intervento è pastorale e civile, non di protesta. Tanti fedeli mi hanno segnalato la difficoltà di raggiungere il borgo, ma ci sono anche residenti che percorrono questa strada più volte al giorno per esigenze familiari e scolastiche”

Le condizioni del manto stradale, infatti, avevano smesso di essere un semplice fastidio per diventare un salasso economico. E in una zona dove l’agricoltura ricopre un ruolo centrale nell’economia, non avere a disposizione le auto può determinare l’isolamento.

“Una famiglia ha sostenuto una spesa di mille euro per danni all’auto causati dalle buche. In molti hanno bucato gli pneumatici e anche le attività della zona registrano meno clienti. Quando fare la carità diventa un rischio, è il momento della carità”

Cosa dice la legge italiana

Padre Carmelo ha presenti i limiti posti dalla legge italiana: spesso rigide di fronte all’iniziativa privata su suolo pubblico, le istituzioni potrebbero avere qualche critica da muovere sull’intervento “fai-da-te”. In assenza di autorizzazione, riparare una strada comunale espone alla possibilità di multe salate, ciononostante il parroco persevera, determinato a mettere in sicurezza la sua gente.

“So che potrei incorrere in una multa, ma voglio essere vicino alla mia comunità. Ho iniziato e andrò avanti poco alla volta”

Da facile previsione, il caso ha sollevato un polverone mediatico, al punto da condurre il Comune di Caltanissetta a esprimersi in merito. L’assessore ai Lavori pubblici, Calogero Adornetto, prepara un incontro con il sacerdote e un sopralluogo tecnico, ammettendo che i rattoppi d’emergenza effettuati dalle squadre comunali non possono bastare di fronte a una situazione così compromessa.

“Nei giorni scorsi una squadra di manutenzione comunale è già intervenuta per affrontare le criticità più urgenti. L’estensione e la gravità delle condizioni della strada richiedono tuttavia un intervento più ampio e strutturato”

Per una maggiore libertà e restituire dignità a Santa Rita, i residenti sperano che vada in porto il progetto di finanziamento da 3 milioni di euro dedicato alla viabilità, di cui la metà destinati nello specifico alle vie d’accesso del borgo. Mentre la burocrazia segue i suoi ritmi naturali, tutta la comunità attende fiduciosa degli aggiornamenti, consapevole che i tempi sono forse ora maturi affinché la situazione cambi, in meglio, grazie alla caparbietà e a un pizzico di sana incoscienza di un solo uomo.