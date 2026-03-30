Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Weekend di Pasqua 2026: le previsioni del traffico

Le festività pasquali si avvicinano e, come ogni anno, il rito della partenza si prepara a trasformare le arterie stradali italiane in lunghi serpentoni di lamiera. Tuttavia, le previsioni per quest’anno raccontano una storia diversa dal solito: se da un lato i numeri assoluti dei viaggiatori appaiono in lieve calo rispetto a quelli del 2025, dall’altro l’allarme per il traffico resta altissimo a causa di una concentrazione geografica senza precedenti.

Saranno circa 9 milioni gli italiani che si metteranno in moto per le vacanze, un dato che, pur segnando una flessione rispetto all’anno scorso, nasconde un’insidia per la viabilità: la stragrande maggioranza di questi spostamenti avverrà entro i confini nazionali.

Il cambio di programma

Il motivo di questo scenario, che vede le autostrade potenzialmente più congestionate nonostante il minor numero di partenze totali, risiede nel clima di profonda incertezza internazionale. Le tensioni geopolitiche degli ultimi mesi hanno agito come un freno psicologico potente: quasi un italiano su quattro ha cambiato i propri piani di viaggio, mentre il 27% della popolazione preferisce restare in attesa di sviluppi prima di decidere se e dove recarsi. In questo contesto, la prossimità diventa una forma di rassicurazione.

La paura dell’ignoto e dei conflitti intercontinentali ha spinto i viaggiatori a cercare rifugio in ciò che è noto e vicino. Solo il 7% degli italiani oserà spingersi verso destinazioni oltreoceano, mentre il 9% guarderà all’Europa.

Il risultato è un massiccio riversamento di veicoli sulle strade interne: l’84% dei vacanzieri resterà in Italia, puntando su borghi, città d’arte e località balneari o montane già conosciute. Questa massa critica di auto, concentrata su percorsi a breve e medio raggio, è ciò che trasformerà le previsioni del traffico in un “bollino rosso” quasi inevitabile.

Il fattore economico: il caro carburanti

Oltre alle preoccupazioni belliche, a influenzare pesantemente le scelte di chi si metterà al volante è il caro carburanti. Nonostante le misure governative passate, come il taglio momentaneo delle accise di circa 25 centesimi, i costi alla pompa continuano a pesare in modo significativo sui bilanci familiari. Quel risparmio fiscale ha di fatto stabilizzato la situazione solo per pochi giorni, lasciando i cittadini esposti a listini che rendono i lunghi viaggi estremamente onerosi.

La scelta del turismo domestico, dunque, non è solo figlia della paura, ma anche di una necessità economica. Preferire la meta meno distante significa ridurre i costi del carburante, ma vuol dire anche imbottigliarsi in quelle “trappole” di traffico che si creano attorno ai centri storici e alle località di villeggiatura più rinomate.

Voglia di staccare

Nonostante tutto, la Pasqua “regge” perché l’italiano non rinuncia al viaggio e al momento di evasione. La programmazione più lenta e prudente descritta dall’osservatorio di Confturismo Confcommercio e Swg indica che si parte con meno spensieratezza e più calcolo.

La visione dei navigatori satellitari che si illuminano di rosso cupo sarà la cornice di questo weekend: una nazione che, per sentirsi al sicuro, sceglie di stringersi attorno alle proprie bellezze, accettando il prezzo di ore trascorse in coda pur di non allontanarsi troppo da casa.

Il turismo domestico si conferma l’ancora di salvataggio del comparto, ma al contempo rappresenta la sfida principale per la gestione della mobilità in un’Italia che cerca, tra un borgo e una città d’arte, una parentesi di normalità in un tempo incerto.