123RF Patenti facili a Palermo: arrestati un funzionario e un titolare di autoscuola

Pagare per ottenere una patente senza averne diritto. È uno degli scenari ricostruiti dagli investigatori che indagano sulla Motorizzazione civile di Palermo, dove l’inchiesta sulle presunte irregolarità negli esami di guida continua ad allargarsi, con altri due arresti mercoledì 11 novembre. In cambio di pagamenti talvolta superiori ai mille euro sarebbero stati rilasciati alcuni documenti, stando almeno agli accertamenti della Procura. L’inchiesta riguarda anche presunti esami sostenuti da persone diverse dai candidati effettivi.

Due arresti e altre nove misure cautelari

I due arresti riguardano un funzionario della Motorizzazione, dipendente dalla Regione Siciliana, e il titolare di un’autoscuola in via Leonardo da Vinci a Palermo. Entrambi sono stati portati in carcere: il primo era già coinvolto nella prima fase delle indagini, avviata nei mesi precedenti.

L’ordinanza porta la firma della giudice per le indagini preliminari Elisabetta Stampacchia, che ha accolto le richieste della Procura guidata da Maurizio de Lucia. Il provvedimento non si limita ai due arresti: altri sei indagati dovranno presentarsi alla Polizia giudiziaria, mentre per tre persone è scattato il divieto di dimora a Palermo.

Nel nuovo filone figurano undici indagati, ma l’inchiesta nel suo complesso è ormai arrivata a coinvolgere 31 persone. Le misure cautelari non equivalgono a condanne e le responsabilità individuali restano da accertare.

Patenti in cambio di denaro: cosa contestano i magistrati

L’ipotesi degli inquirenti è che alcuni intermediari e funzionari potessero agevolare il rilascio dei documenti di guida in cambio di pagamenti illeciti. Secondo le ricostruzioni pubblicate dopo l’operazione, le somme richieste in determinati episodi avrebbero superato i 1.000 euro.

L’indagine non prende in esame soltanto i passaggi di denaro. Nel fascicolo si parla anche di candidati sostituiti durante gli esami con persone ritenute più preparate. In questa maniera, secondo l’accusa, qualcuno avrebbe potuto superare una prova senza sostenerla personalmente. Tra le ipotesi di reato figurano corruzione, truffa e falso.

La Polizia stradale ha lavorato sugli elementi raccolti nel nuovo filone, collegato a un procedimento già aperto sulla stessa Motorizzazione, ma solo gli accertamenti giudiziari a dover stabiliranno quali episodi siano effettivamente avvenuti e chi vi abbia preso parte.

L’inchiesta partita a settembre

Il precedente intervento risale a settembre e aveva coinvolto l’allora direttore della Motorizzazione, che ha poi lasciato l’incarico, e un uomo legato alla società Gestione Aci Palermo. I due erano finiti agli arresti domiciliari dopo un presunto passaggio di 8.000 euro.

Secondo gli investigatori, 5.500 euro sarebbero stati destinati al primo e 2.500 al secondo, nell’ambito di favori legati agli esami per la patente. Il 30 ottobre il tribunale del riesame ha respinto i ricorsi contro le misure domiciliari. La somma rinvenuta al secondo è stata però restituita.

Tra gli elementi raccolti dagli investigatori rientrano intercettazioni e riprese video relative a ripetuti passaggi di denaro. La conferma delle misure cautelari da parte del tribunale del riesame riguarda la sussistenza dei presupposti cautelari e non costituisce un accertamento definitivo delle responsabilità penali.

Con gli arresti dell’11 novembre gli inquirenti hanno quindi ampliato il quadro delle presunte irregolarità e spetterà al lavoro della magistratura chiarire l’eventuale ruolo di ciascun indagato nei singoli episodi contestati.