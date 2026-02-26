Paura al casello di Gallarate Ovest: auto si ribalta sulla A26

Mercoledì mattina di tensione quello vissuto il 25 febbraio, presso la barriera autostradale di Gallarate Ovest. Intorno alle 12:30, un incidente spettacolare quanto pericoloso ha coinvolto un automobilista di 79 anni, la cui corsa è terminata con il ribaltamento del veicolo proprio in prossimità dei varchi.
La dinamica: l’urto contro il cordolo
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo viaggiava sulla A26 provenendo da Genova/Gravellona Toce in direzione Milano/A8. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare violentemente contro uno dei cordoli di cemento che delimitano le corsie del casello.
L’urto ha fatto da “trampolino”: la vettura si è sollevata, terminando la propria corsa adagiata su un fianco.
I soccorsi e l’impatto sulla viabilità
L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto un dispiegamento di mezzi di emergenza:
- Soccorsi sanitari: il personale del 118 ha estratto il conducente dall’abitacolo. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano; nonostante lo spavento e la dinamica violenta, non sarebbe in pericolo di vita.
- Vigili del Fuoco: fondamentale l’intervento dei pompieri, giunti con un’autopompa e un modulo attrezzato per i sinistri stradali. La squadra ha messo in sicurezza il veicolo (evitando rischi di incendio o perdite di liquidi) e l’area del casello.
- Viabilità: dopo i rilievi e la rimozione del mezzo, la circolazione nel tratto interessato è tornata regolare, limitando i disagi per chi viaggiava verso l’innesto con la A8.
L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei punti critici come i caselli autostradali, dove la soglia di attenzione deve rimanere massima per evitare impatti contro le strutture fisse.