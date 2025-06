Grazie ad una recente indagine di Tollwayr, sono state analizzate le autostrade di tutta Europa per capire quali fossero i tratti più economici e quelli più cari in assoluto

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

iStock I pedaggi più cari d'Europa: le tratte più esose

Negli ultimi anni i costi di gestione delle auto sono saliti davvero a dismisura, in particolare quelli legati al pedaggio autostradale, che ha ricevuto continui rincari. In alcuni Paesi europei però la situazione è davvero diventata esosa. Da uno studio condotto da Tollwayr, è venuto fuori infatti che ad oggi la Francia è in testa alla classifica per il pedaggio più caro a causa dei 72 euro che ci vogliono per attraversare l’Eurotunnel. Si tratta di una galleria ferroviaria lunga oltre 50 km che unisce il comune del Regno Unito di Folkestone e quello francese di Coquelles. Un’opera monumentale che passa sotto il Canale della Manica.

I Paesi con i tratti autostradali più costosi

Come detto, al primo posto della classifica si posiziona la Francia con l’Eurotunnel, che occupa anche il secondo posto con l’A6, A7 per il tratto Parigi-Marsiglia, dal costo di 68,90 euro. Subito dietro si piazza però l’Italia con l’A1, A14 per Milano-Bari che costa 68,30 euro. In generale per le prime 10 posizioni è derby Italia-Francia per i pedaggi più costosi in assoluto. C’è una sola “incursione” esterna dovuta a Danimarca e Svezia e al Ponte di Øresund che costa 54 euro.

Proprio qualche mese fa, l’ad di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi aveva annunciato nuovi aumenti, ma in maniera moderata, in base anche all’inflazione del nostro Paese. Una situazione in divenire che potrebbe portare il Belpaese a scavalcare con altre tratte la Francia nella classifica dei pedaggi più cari.

I pedaggi più economici

Dall’altro lato della barricata invece figura il Regno Unito che può vantare addirittura pedaggi che partono da 0,14 centesimi, come quello del Ponte di Warburton. I britannici sono rappresentati ben 8 volte nelle prime 10 posizioni più economiche grazie anche ad alcuni ex aequo. Le altre posizioni sono invece occupate dalla Svezia con i 45 centesimi del Ponte di Motalabron, Bosnia ed Erzegovina con i 61 centesimi dell’A1 del tratto Svilaj (HR/BA) – Odžak e infine di nuovo la Svezia con gli 80 centesimi del Ponte di Sundsvallsbron.

Viaggiare in auto è un salasso, anche in tunnel

Volendo parlare invece di tunnel, i pedaggi più costosi sono quasi tutti appannaggio di Francia, Italia e Svizzera per l’attraversamento delle Alpi. Oltre al già citato Eurotunnel, infatti, nelle posizioni nobili della graduatoria troviamo: il Traforo del Monte Bianco (55,80 euro), Tunnel del Fréjus (55,80 euro), Tunnel Munt la Schera (31,32 euro) e Tunnel del Gran San Bernardo (31 euro).

Insomma, viaggiare in auto nel nostro Paese non è proprio il massimo della convenienza. Questo è un dettaglio da tenere bene a mente soprattutto nei prossimi giorni, quando comincerà l’esodo per le vacanze. Non a caso qualche mese fa Assoutenti aveva realizzato un’indagine che evidenziava proprio il fatto che spostarsi con la propria vettura in Italia avesse un costo più esoso rispetto ad altri mezzi di trasporto. Purtroppo, a causa dell’inflazione la situazione non migliorerà di certo, la speranza però è che quantomeno diventi più florida la situazione economica degli italiani, che al momento non se la passano granché bene.