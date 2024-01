Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: iStock La regione più pericolosa per i pedoni: decessi da incubo

L’Italia non è un Paese per pedoni che, su strada, si dimostrano essere gli utenti più deboli in assoluto. Il numero dei decessi, infatti, è ancora allarmante e nel 2023 ha toccato quota 440 avvicinandosi a quelli che sono stati i dati del 2022. Seppur rimanendo ancora dietro all’anno precedente, quanto registrato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è comunque un annus horribilis per i pedoni che, da Nord a Sud, devono stare particolarmente attenti.

Secondo i numeri registrati dall’Osservatorio ASAPS Pedoni, però, qual è la regione più pericolosa del 2023?

Incidenti stradali e pedoni, i numeri dell’emergenza

Come detto, Italia nel 2023 sono stati registrati 440 decessi di pedoni dal 1° gennaio al 31 dicembre. Si tratta però di dati parziali, perché come sottolineato dall’Osservatorio ASAPS Pedoni non vengono presi in considerazione i feriti gravi che molto spesso perdono la vita negli ospedali anche a mesi di distanza dagli incidenti.

Molti pedoni, secondo il rapporto, sono stati uccisi nel luogo più sicuro, sulle strisce pedonali dei centri urbani, nonostante sia prevista la perdita di 8 punti dalla patente in caso di mancata precedenza da parte dei conducenti di veicoli. O addirittura mentre camminavano tranquilli sul marciapiede o in attesa alla fermata del bus. E ancora troppi sono i casi di pirateria stradale, oltre una quarantina con un 10% di tutti gli investimenti mortali, con la fuga del conducente che ha provocato il sinistro mortale.

Suddivisi per mese, sono stati registrati:

Gennaio: 53 decessi

Febbraio: 36 decessi

Marzo: 31 decessi

Aprile: 18 decessi

Maggio: 21 decessi

Giugno: 32 decessi

Luglio: 38 decessi

Agosto: 37 decessi

Settembre: 52 decessi

Ottobre: 47 decessi

Novembre: 32 decessi

Dicembre: 43 decessi, di cui 6 nell’ultima settimana dell’anno.

Da questi numeri emerge che gennaio è stato il mese peggiore del 2023. Dall’analisi ASAPS emerge anche che nei mesi di giugno e luglio 2023 sono deceduti più pedoni dell’anno 2022 che, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT, erano stati 28 a giugno e 35 a luglio.

La classifica delle Regioni con più decessi

L’analisi per regione conferma il Lazio come la più pericolosa, una vera strage con 71 decessi, un sesto del totale, di cui ben 42 a Roma, dove attraversare la strada risulta un rischio altissimo. Ma i dati sono molto preoccupanti anche in Lombardia, con 51 vittime, e Campania, con 44 decessi.

Lazio: 71

Lombardia: 51

Campania: 44

Veneto: 40

Emilia Romagna: 37

Sicilia: 33

Toscana: 28

Puglia: 21

Marche: 19

Sardegna: 18

Calabria: 17

Piemonte: 16

Liguria: 11

Umbria: 9

Friuli Venezia Giulia: 7

Abruzzo: 6

Prov. Aut. Trento: 3

Prov. Aut. Bolzano: 3

Molise: 1

Val d’Aosta: 1

Basilicata: 1

Chi erano i pedoni morti nel 2023

Il rapporto dell’Osservatorio ASAPS Pedoni permette anche di avere un quadro più specifico delle vittime su strada di questo 2023. Dai numeri, infatti, emerge che a perdere la vita sono stati 283 uomini e 157 donne.

Dal report emerge che gli anziani sono quelli più indifesi, rappresentando più della metà dei pedoni deceduti con più di 65 anni (231), a causa di riflessi ridotti e parziali difficoltà nella deambulazione. Dei 440 morti, 17 avevano meno di 18 anni.

La più giovane vittima di questo 2023 è un bimbo che aveva appena un anno quando lo scorso 6 marzo è stato investito da uno scuolabus a Casette d’Ete, frazione di Sant’Elpidio a Mare in provincia di Fermo. Il piccolo, di origini pakistane, è morto sul colpo ed era stato la 92esima vittima dell’anno.