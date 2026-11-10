Fare rifornimento continua a essere una spesa pesante per gli automobilisti italiani. Il 9 novembre 2026, la benzina in modalità self-service costava mediamente 2,003 euro al litro, mentre il gasolio addirittura 2,234 euro. Numeri che sembrano difficili da conciliare con una notizia apparentemente positiva: dai Paesi del Golfo Persico viene esportato più petrolio rispetto a prima della guerra in Iran. Eppure, tra la ripresa delle forniture e un pieno meno costoso esiste una distanza che il mercato energetico non riesce ancora a colmare.
Il petrolio torna a circolare, ma la guerra continua a pesare
Le esportazioni petrolifere dei Paesi del Golfo hanno raggiunto circa 24 milioni di barili al giorno, superando i 23,3 milioni registrati prima dell’inizio del conflitto. Un recupero significativo, che tuttavia non ha riportato il greggio alle vecchie quotazioni.
Il barile viene scambiato intorno ai 96 dollari, contro i circa 60 dollari di dicembre 2025. La differenza racconta quanto l’incertezza internazionale continui a influenzare il prezzo dell’energia, indipendentemente dai quantitativi disponibili.
Il problema riguarda soprattutto la sicurezza dei collegamenti marittimi. Lo Stretto di Hormuz rimane un passaggio strategico e particolarmente esposto alle tensioni militari. Le rotte alternative e i trasferimenti di carico tra navi permettono di mantenere attivi gli scambi, ma complicano le operazioni e aumentano i costi logistici.
A pesare sono anche le minori forniture iraniane, che in passato raggiungevano soprattutto il mercato cinese. Gli acquirenti devono quindi cercare petrolio presso altri produttori, alimentando la concorrenza. A tutto questo si aggiunge il premio per il rischio geopolitico: chi compra greggio paga anche l’incertezza sulle consegne future.
Il vero ostacolo è anche nelle raffinerie
Avere più petrolio disponibile non significa automaticamente disporre di maggiori quantità di carburante. Prima di arrivare nei serbatoi delle automobili, il greggio deve attraversare un processo industriale complesso, e proprio la raffinazione rappresenta un ulteriore elemento di pressione sui prezzi.
La Russia ha ridotto le esportazioni di gasolio, mentre la Cina ha ristretto le vendite internazionali di prodotti raffinati per proteggere il proprio mercato interno. Ne deriva una disponibilità più limitata di carburanti pronti per essere distribuiti.
Il risultato è particolarmente evidente per il diesel, che può mantenere quotazioni elevate anche quando il petrolio grezzo comincia a scendere. Il prezzo finale dipende infatti non soltanto dal costo della materia prima, ma anche dalla capacità delle raffinerie di soddisfare la domanda.
Per questo una ripresa delle esportazioni dal Golfo non basta, da sola, a rendere più conveniente il rifornimento.
Quanto costa il pieno e quando potrebbero scendere i prezzi
In Italia interviene poi il peso della fiscalità. Accise e IVA rappresentano una componente importante del prezzo alla pompa, insieme ai costi industriali e distributivi. Una diminuzione del 10% del greggio, quindi, non produce necessariamente una riduzione equivalente del prezzo pagato dagli automobilisti.
C’è inoltre una questione di tempi. Gli aumenti delle quotazioni tendono a riflettersi rapidamente sui listini, mentre i ribassi richiedono generalmente più tempo per arrivare ai distributori. Il riallineamento può richiedere circa un mese.
Ai prezzi medi del 9 novembre, un pieno da 50 litri costa 100,15 euro per un’auto a benzina e 111,70 euro per una diesel. Una differenza di 11,55 euro che rende evidente quanto il gasolio sia attualmente penalizzato.
Per tornare a spendere meno serviranno condizioni più stabili nel Golfo, trasporti marittimi meno rischiosi e una maggiore disponibilità di prodotti raffinati. Anche un’eventuale tregua non cancellerebbe immediatamente le difficoltà accumulate nella filiera energetica. Nel frattempo, il petrolio è tornato a viaggiare, ma il risparmio resta lontano dai distributori.