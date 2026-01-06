Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Ghiaccio nero: i consigli di guida

Le condizioni meteorologiche di freddo estremo possono avere un impatto sulla sicurezza di pedoni e automobilisti. Quando si forma uno strato di ghiaccio omogeneo sulle strade a causa di pioggia sopraffusa sull’asfalto bisogna prestare molta attenzione. Persino con pneumatici invernali, a meno di non avere gomme chiodate o catene rompighiaccio, si può commettere un errore alla guida. Nei mesi freddi, in alcune zone, accade frequentemente d’imbattersi in lastre di ghiaccio invisibili.

Se l’asfalto si trasforma in una superficie di ghiaccio liscio come uno specchio bisognerebbe evitare il passaggio. Si tratta del gelicidio o ghiaccio nero, un pericolo invisibile che determina numerosi incidenti. Le goccioline di pioggia o di nebbia si vanno a depositare sul suolo gelato creando un sottile strato di ghiaccio, molto liscio, trasparente e scivoloso. Si crea a temperature basse e generalmente sotto lo zero termico.

Cosa fare

La sensazione alla guida potrebbe risultare anomala, come se l’auto fosse più leggera. La prima cosa da fare è andare piano, mantenendo la distanza di sicurezza dal veicolo davanti. Occorre tenere saldo il volante e non toccare i freni, anche perché una inchiodata improvvisa potrebbe costarvi cara. Bisogna viaggiare a marce basse evitando movimenti bruschi, cercando di controllare lo sbandamento laterale del veicolo. Vi basterà alzare il piede dall’acceleratore e ruotare leggermente il volante nella direzione della sbandata.

Il gelicidio avviene soprattutto quando l’aria gelida da nord-est incontra venti miti da sud-ovest. L‘aria calda, leggera, con temperature superiori al punto di congelamento, determina lo scioglimento della neve che si deposita sul suolo come pioggia. Tende a congelare immediatamente, creando sull’asfalto il ghiaccio nero. In Italia è poco comune, se non nelle zone di alta montagna.

Consigli utili

Per non trovarvi impreparati e aumentare la sicurezza stradale noi vi suggeriamo di tenere i fari accesi. Per quanto risulti difficile da vedere, il ghiaccio nero tende a formare lastre di ghiaccio lucide e lisce. Con il riflesso dei fari potrebbe risultare possibile rintracciare la lucentezza del manto stradale. Viaggiare sempre con il parabrezza pulito e senza aloni vi aiuterà nella visibilità. Occorre rimuovere qualunque oggetto dal cruscotto che possa ostacolare la visuale.

Guidare con gomme in ottimo stato consente di avere una migliore tenuta, soprattutto con l’abbassarsi delle temperature. L’usura può causare incidenti anche in condizioni atmosferiche normali, con manto stradale ghiacciato le probabilità aumentano. In questo periodo dell’anno occorre montare le gomme invernali. La mattina presto o la sera tardi, quando le temperature si abbassano rapidamente, i pericoli aumentano, ma il ghiaccio nero può persistere anche dopo l’alba se le zone d’ombra o le condizioni del vento evitano il riscaldamento.

La regola base è guidare lentamente e mantenere le distanze di sicurezza dal veicolo che precede. Sarà fondamentale non andare in panico in caso di presenza di ghiaccio nero ed evitare reazioni repentine e incontrollate. Occorre rallentare o inserire una marcia più bassa per conservare un maggior controllo sulla traiettoria della vettura. Di solito il ghiaccio nero ricopre piccoli tratti d’asfalto, quindi non temete. Infine, vi sono app meteo, anche gratuite con radar meteorologico, che consentono di prevedere il fenomeno del gelicidio. Viaggiate sempre informati, monitorando le condizioni climatiche per avere previsioni sempre precise e affidabili a medio e lungo termine.