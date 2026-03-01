Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Peugeot 9X8 2026: nuova livrea e debutto in Qatar

Il Leone cambia pelle e sfoggia una nuova livrea per la Peugeot 9X8 2026. Dopo un 2025 fatto di alti e bassi, chiuso con piazzamenti lontani dalle aspettative, in casa Peugeot c’è la consapevolezza che serva qualcosa in più. Non soltanto sul piano tecnico, ma anche nell’immagine e nell’identità. La 9X8 2026 nasce proprio con questo spirito: voltare pagina, senza dimenticare l’audacia che ha sempre contraddistinto il progetto.

Debutto in Qatar

La nuova veste grafica farà il suo debutto ufficiale in pista in occasione della prima tappa stagionale in Qatar, appuntamento che ormai rappresenta l’apertura simbolica del campionato endurance moderno. Una passerella importante, perché la gara di Losail è il banco di prova perfetto per verificare il lavoro svolto durante l’inverno.

Il 2026 non può essere un anno interlocutorio. Dopo aver rivisto in profondità il progetto 9X8 già nel 2024 il team ha continuato a lavorare su bilanciamento, gestione gomme e costanza sul passo gara. La nuova livrea accompagna questo percorso di maturazione tecnica. Il Leone resta protagonista, ma si inserisce in un contesto grafico ancora più moderno e aggressivo.

Gli Hypergraphs

Elemento centrale del nuovo look sono gli “Hypergraphs”, un linguaggio visivo che Peugeot sta sviluppando anche sui modelli di serie più sportivi. Linee spezzate, sovrapposizioni dinamiche e contrasti netti danno alla carrozzeria un aspetto quasi digitale, come se la vettura fosse attraversata da flussi di energia.

Il nero e il grigio restano dominanti, ma vengono valorizzati da accenti più decisi che esaltano i volumi estremi della Hypercar francese. La 9X8 continua a distinguersi per la sua silhouette fuori dagli schemi, nata senza l’ala posteriore tradizionale nella prima versione e poi evoluta secondo le esigenze regolamentari.

Questa architettura così particolare rende la livrea ancora più importante: ogni linea deve dialogare con le superfici scolpite e con le prese d’aria, accompagnando l’occhio lungo un profilo che non assomiglia a nessun’altra vettura in griglia.

Il risultato è una macchina che sembra progettata in galleria del vento e rifinita in uno studio di design contemporaneo. Un oggetto tecnico, certo, ma anche un manifesto stilistico. In un campionato dove l’immagine conta quasi quanto la prestazione – basti pensare al livello di cura visto su molte Hypercar rivali – Peugeot ha scelto di rafforzare ulteriormente la propria identità visiva.

Il legame con la GTi

C’è poi un filo rosso – in tutti i sensi – che collega la 9X8 2026 ai modelli stradali più sportivi della Casa. Il ritorno della sigla GTi nella gamma Peugeot trova proprio nell’Endurance un terreno fertile per raccontare performance, elettrificazione e DNA racing.

La Hypercar del WEC è infatti un laboratorio tecnologico: il powertrain ibrido, la gestione dell’energia sull’asse anteriore e l’efficienza aerodinamica sono elementi che, seppur con le dovute differenze, influenzano lo sviluppo delle vetture di serie. La nuova livrea, con i suoi Hypergraphs e le sue linee tese, diventa così un ponte tra pista e strada.

È una strategia precisa: rafforzare l’idea che dietro ogni modello sportivo Peugeot ci sia un patrimonio tecnico maturato nelle competizioni. E che ogni dettaglio, anche estetico, contribuisca a costruire un racconto coerente.

Il 2026 sarà quindi un anno cruciale. La 9X8 deve dimostrare di poter ambire a qualcosa di più del ruolo di outsider. La nuova livrea è il primo passo, il biglietto da visita con cui il Leone si presenta al via della stagione. Poi, come sempre, sarà la pista a parlare.