Peugeot, rientrante nell’universo Stellantis, ha svelato un nuovo motore benzina Turbo 100 sui modelli 208 e 2008

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Ufficio Stampa Stellantis Il segreto dell’efficienza del Turbo 100

La Casa del Leone transalpino sta continuando lo sviluppo di motori estremamente avanzati per offrire grande piacere di guida, ma anche estrema affidabilità. I tecnici della Peugeot hanno partorito un nuovo motore a benzina, il Turbo 100, che eleva le performance a un livello superiore.

Il motore è creato con un 70% di componenti nuovi, come la catena di distribuzione, il turbocompressore, il sistema di iniezione, i pistoni, il blocco cilindri e altro ancora. Il motore Turbo 100 è già pronto sulla 208 e sulla 2008, due colonne portanti della gamma Peugeot. Si tratta di un 3 cilindri di 1.199 cm³ che sprigiona una potenza massima di 101 CV (74 kW) a 5.500 giri/min e una coppia massima di 205 Nm da 1.750 giri/min.

Il segreto dell’efficienza del Turbo 100

Il nuovo turbocompressore a geometria variabile garantisce una spinta progressiva ai bassi regimi, facilitando la guida quotidiana in città e le manovre di sorpasso, puntando su un piacere di guida completo in tutte le condizioni. Il consumo di carburante e il controllo delle emissioni per il motore Turbo 100 sono determinati da un nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar), dalla creazione di un sistema di fasatura valvole che riduce l’attrito interno, oltre a nuove teste dei pistoni e un nuovo funzionamento basato sul ciclo Miller con alto rapporto di compressione.

Il nuovo motore consente un livello di guida ideale in tutte le condizioni e promette una catena di distribuzione con una maggiore durata. Anche il blocco motore, i pistoni e le fasce sono inedite e realizzate per contribuire alla robustezza generale e al controllo del consumo di olio. Il motore Turbo 100 ha superato le numerose e ardue prove di resistenza a cui è stata sottoposta, con oltre 30.000 ore su banco di prova che hanno riprodotto tutte le situazioni di guida. Le vetture prototipo con il nuovo motore hanno totalizzato 3 milioni di chilometri, con diversi veicoli che hanno percorso 200.000 chilometri.

Sicurezza in primo piano

La Casa francese ha lanciato il Turbo 100 su 208 e 2008 con il programma Peugeot Care, offrendo una garanzia fino a 8 anni/160.000 km. Tutti i modelli dotati del nuovo motore godranno di un programma di manutenzione ridotto, con una singola manutenzione ogni 2 anni/25.000 km (precedentemente ogni 1 anno/20.000 km), con un controllo annuale intermedio.

La gamma di motorizzazioni della Peugeot 208 è ampia e propone alternative a benzina, diesel ed elettriche, per adattarsi a diversi stili di guida. La compatta del brand transalpino offre una super versatilità, adatta a soddisfare diverse esigenze di mobilità. Le sue dimensioni contenute la rendono una compagna agile nella vita di tutti i giorni, dove si apprezza la facilità di manovra e parcheggio, ma anche un certo livello di comfort e stabilità. Il linguaggio stilistico della 208 è un classico moderno, con una linea elegante e accattivante.

La Peugeot 2008 spicca nel segmento dei SUV per unire dimensioni equilibrate e una notevole versatilità. La vettura a ruote alte garantisce un comfort adeguato sia per il conducente che per i passeggeri, dimostrando una grande adattabilità a ogni situazione. Ora 208 e 2008 avranno un’arma in più sotto al cofano per farsi preferire in un car market sempre più competitivo.