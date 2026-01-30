Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Pronta la piattaforma digitale per le targhe ai monopattini elettrici

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che disciplina il funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio delle targhe dei monopattini elettrici, nonché il trattamento dei dati personali dei proprietari dei veicoli.

Il decreto, atteso da tempo dagli operatori del settore e dai Comuni, punta a creare un sistema centralizzato per l’identificazione dei monopattini circolanti sul territorio nazionale, semplificando la gestione dei veicoli elettrici leggeri e rafforzando la sicurezza stradale. La piattaforma digitale permetterà ai cittadini di richiedere il contrassegno identificativo del monopattino in maniera completamente online, tramite l’autenticazione con SPID o CIE, e consentirà alle amministrazioni locali e alle forze di polizia di verificare la regolarità dei veicoli.

Garanzie sulla privacy

Nel dare il proprio parere favorevole, il Garante ha però posto alcune condizioni per garantire una maggiore tutela dei dati personali degli utenti. In particolare, l’Autorità ha chiesto di eliminare dal decreto il riferimento alla verifica automatica dei dati dei richiedenti tramite collegamento con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Secondo il Garante, questa interrogazione sarebbe superflua ed eccessiva, dal momento che l’identificazione del cittadino è già assicurata attraverso i sistemi di autenticazione digitale SPID o CIE, considerati sicuri e sufficienti ai fini della registrazione.

L’Autorità ha inoltre sollecitato il MIT a dettagliare le banche dati che saranno utilizzate per le verifiche relative alle imprese e ai poteri di rappresentanza del richiedente. L’obiettivo è rendere pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati le operazioni di controllo dei soggetti che richiedono targhe per monopattini aziendali o per conto di terzi. In questo modo, il trattamento delle informazioni potrà essere effettuato solo nei limiti strettamente necessari e con trasparenza nei confronti degli interessati.

Il Garante ha infine sottolineato l’importanza di chiarire che tutti gli adempimenti connessi ai trattamenti posti in essere nell’ambito della piattaforma siano di esclusiva competenza del MIT, in qualità di titolare dei dati. Ciò riguarda, in particolare, il rilascio dell’informativa agli utenti e la gestione dell’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy, come accesso, rettifica o cancellazione dei dati. La precisazione ha lo scopo di evitare sovrapposizioni o confusione tra diverse amministrazioni e garantire che gli utenti sappiano sempre a chi rivolgersi in caso di richiesta o segnalazione.

Regolamentazione di un’area grigia

La piattaforma telematica rappresenta un passo importante nel processo di regolamentazione della micromobilità urbana. Con l’aumento dei monopattini elettrici in circolazione, infatti, la necessità di avere un registro centralizzato è diventata prioritaria per il MIT, sia per motivi di sicurezza sia per facilitare eventuali controlli sulle assicurazioni e sul rispetto delle norme stradali. La targa digitale consentirà di identificare rapidamente i veicoli, prevenire l’abbandono su suolo pubblico e favorire una gestione più ordinata dei mezzi condivisi.

Il parere del Garante evidenzia come sia possibile combinare efficienza amministrativa e tutela della privacy. L’eliminazione dei controlli automatici non necessari e la definizione chiara delle responsabilità del MIT mirano a garantire che la piattaforma operi nel pieno rispetto dei diritti degli utenti, riducendo al minimo i rischi di trattamento eccessivo o improprio dei dati personali.

Prossimamente, il MIT dovrà recepire le indicazioni del Garante e modificare lo schema di decreto prima della sua approvazione definitiva. L’entrata in funzione della piattaforma segnerà una novità concreta per tutti i possessori di monopattini elettrici, semplificando le procedure burocratiche e creando uno strumento trasparente e sicuro per la gestione della micromobilità urbana in Italia.