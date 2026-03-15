Da Nokian Tyres arriva un nuovo pneumatico in grado di rappresentare un vero e proprio punto di svolta per il settore: ecco cosa ha annunciato l'azienda

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Ufficio Stampa Nokian Tyres Nokian Tyres rivoluzionerà il mercato?

Nokian Tyres ha annunciato una novità che punta a rivoluzionare il settore delle gomme pensate per l’utilizzo durante i mesi invernali e su strade innevate. L’azienda, infatti, ha inaugurato “una nuova era della guida invernale” con il primo pneumatico invernale chiodato al mondo in grado di adattarsi in modo automatico alle variazioni di temperatura.

Si tratta del Nokian Tyres Hakkapeliitta 01, un prodotto che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per tutto il settore e che arriva dopo un lungo percorso di sviluppo partito con l’obiettivo di dar vita a uno pneumatico con “artigli” in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni stradali, offrendo sempre un grip ottimale.

Un punto di svolta

Nokian Tyres è un’azienda di riferimento del settore, avendo inventato gli pneumatici invernali nel 1934 per poi lanciare il primo modello a marchio Hakkapeliitta nel 1936. La Casa punta a innovare ancora con il nuovo Nokian Tyres Hakkapeliitta 01, che propone la tecnologia On-Demand Grip a doppia azione, con chiodi che si regolano automaticamente tra la modalità ON e OFF al variare della temperatura. Questo pneumatico è progettato per essere abbinato ad autovetture, crossover e SUV ed eliminare la necessità delle catene da neve.

Secondo i dati forniti dall’azienda, il nuovo Hakkapeliitta 01 riduce l’usura su strada fino al 30% rispetto al modello precedente e migliora l’aderenza sul ghiaccio fino al 10% e quella sul bagnato fino al 5%. Da segnalare anche che il prodotto riduce la rumorosità fino a un decibel, garantendo una guida più silenziosa e confortevole. Considerando tutti i miglioramenti, Nokian Tyres punta a soddisfare le esigenze degli automobilisti che preferiscono pneumatici chiodati e che intendono eliminare le preoccupazioni per l’usura su strada o la rumorosità.

Il nuovo Hakkapeliitta 01 andrà, chiaramente, messo alla prova e testato in vari contesti di utilizzo in modo da verificare le caratteristiche e le potenzialità. Le premesse, però, sono ottime. Il progetto di Nokian Tyres può rappresentare un vero e proprio punto di svolta per tutto il settore, con la possibilità di soddisfare le esigenze degli automobilisti che vivono in aree dove l’inverno può essere particolarmente rigido e la guida su neve e ghiaccio è all’ordine del giorno.

Il commento dell’azienda

Paolo Pompei, Presidente e CEO di Nokian Tyres, ha così commentato le novità annunciate:

“Il nuovo Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 rappresenta una delle più grandi innovazioni della nostra azienda da quando abbiamo introdotto il primo pneumatico invernale oltre 90 anni fa. Questo nuovo pneumatico invernale realizza ciò che prima si riteneva impossibile: uno pneumatico chiodato che reagisce alle variazioni di temperatura per offrire la massima sicurezza e proteggere la strada.”

Mikko Liukkula, responsabile dello sviluppo di Nokian Tyres, ha aggiunto:

“Abbiamo sviluppato una soluzione in cui l’aderenza si adatta automaticamente alla temperatura, garantendo la massima sicurezza quando necessario e un contatto con la strada più controllato e delicato quando non lo è. Questo aiuta gli automobilisti ad affrontare le condizioni meteorologiche invernali, sempre meno prevedibili, e a rispettare le nuove normative relative all’impatto dei pneumatici sulla strada.”

Il debutto è vicino

Come annunciato dall’azienda, Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 è prossimo al debutto. Gli automobilisti potranno acquistare la nuova gamma di pneumatici a partire dal prossimo autunno 2026.

Il prodotto avrà come mercati di riferimento i paesi nordici e il Nord America, dove la richiesta di uno pneumatico con caratteristiche di questo tipo per la guida invernale è molto alta. Ulteriori dettagli in merito alla disponibilità arriveranno nelle prossime settimane.