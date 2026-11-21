Un automobilista ha distrutto due gomme contro un tombino sollevato di notte, ma l’assicurazione del Comune ha respinto la richiesta di risarcimento

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iStock Distrugge due gomme per un tombino aperto, ma non viene risarcito

Una sera di pioggia, una strada buia, un tombino che non dovrebbe essere dov’è. Così in un attimo due pneumatici che cedono e la scoperta che a pagare il conto potrebbe essere proprio chi guidava.

È la storia di un automobilista di Corciano, in provincia di Perugia, che dopo aver urtato un tombino sollevato si è visto negare il risarcimento dall’assicurazione del Comune.

Una vicenda che fa discutere e che riapre una domanda che chiunque, almeno una volta, si è fatto: se la strada è in condizioni pessime, chi paga?

Due pneumatici distrutti

Tutto è successo la sera del 21 ottobre nella zona commerciale di Corciano, dove l’automobilista ha urtato con l’auto un tombino aperto. Secondo la sua ricostruzione, quella sera nessun cartello segnalava il pericolo, c’erano buio e pioggia e il tombino aveva il coperchio parzialmente sollevato, con una parte del pozzetto rimasta scoperta. Il risultato? Due pneumatici squarciati.

Quello che colpisce, però, è quello che è successo dopo. L’uomo non se n’è andato. Ha aspettato per oltre un’ora l’arrivo delle forze dell’ordine e, per evitare altri danni, ha sistemato il tombino da sé.

Un gesto di buon senso, di quelli che in una strada senza segnaletica possono evitare guai ad altri automobilisti. Ed è proprio a questo punto che la storia prende una piega che lui, probabilmente, non si aspettava.

“Doveva stare attento“

Ha chiesto il risarcimento e la risposta è arrivata per lettera, dalla compagnia che assicura il Comune: niente rimborso. La motivazione, in sostanza, è che non c’era alcun elemento insidioso e che il conducente avrebbe dovuto fermarsi nel suo campo visivo. Detta in modo più semplice: la colpa sarebbe di chi guidava.

La questione è meno banale di come sembra. In casi come questo, l’ente risponde per la cattiva manutenzione, ma il conducente deve aver fatto la sua parte nel percepire e gestire il rischio. In pratica, spetta al danneggiato dimostrare che il danno è stato causato da quella specifica insidia, mentre è il Comune a dover provare che si è trattato di un caso fortuito.

Il punto, quindi, è capire se un chiusino mezzo aperto, di sera, sotto la pioggia e senza segnali, fosse davvero qualcosa che si poteva vedere e prevedere in tempo. Per l’assicurazione sì. Per chi ha subito il danno, decisamente no.

La replica dell’automobilista

Dopo il no dell’assicurazione, l’automobilista ha scritto alla redazione di un giornale locale, trasformando la lettera in un appello pubblico. Il tono è di chiara indignazione: la risposta viene definita “offensiva”. E si capisce. Prima il danno, poi un’ora di attesa, poi il lavoro fatto al posto di chi avrebbe dovuto occuparsene, e infine la scoperta di essere considerato il responsabile.

Nel suo racconto, i punti fermi sono sempre gli stessi: nessuna segnaletica, buio e pioggia. Elementi che, a suo dire, rendevano il pericolo difficile da individuare. Resta da vedere se questi argomenti basteranno a far cambiare idea alla compagnia, o se la vicenda finirà per approdare in un’aula di tribunale.

Per il momento non risultano note né la cifra esatta dei danni né eventuali repliche da parte del Comune. Una cosa, però, è già chiara: se vi capita un episodio del genere, fotografate tutto, chiamate subito le forze dell’ordine e segnalate il problema per iscritto al Comune. Anche quando si ha ragione, in questi casi conta quasi più quello che si riesce a dimostrare.