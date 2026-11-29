Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

iStock I nuovi pneumatici: Pirelli e Bicocca studiano le novità

La ricerca sui materiali sostenibili potrebbe cambiare radicalmente il settore degli pneumatici. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alle prestazioni, alla sicurezza e alla durata, andando a intervenire direttamente sulla composizione chimica della gomma. Questa è la direzione verso cui sta lavorando il Corimav, il Consorzio per le Ricerche sui Materiali Avanzati, nato dalla collaborazione tra Pirelli e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L’idea è quella di progettare a uno pneumatico contenente componenti proteiche, persino derivate da proteine come il glutine, rappresenta una delle prospettive più sorprendenti della ricerca. Siamo ancora nel campo dello sviluppo scientifico, dove le nuove formulazioni devono essere sottoposte a una lunga fase di sperimentazione per verificare se possono rispondere alle esigenze.

Gomma proteica, perché è una svolta

Il concetto di una gomma realizzata anche attraverso l’impiego di componenti proteiche apre a uno scenario nuovo per l’industria degli pneumatici. Un ingrediente biologico può risultare promettente dal punto di vista ambientale, ma deve poi essere compatibile con un sistema di materiali complesso. Questa è la sfida dei ricercatori, ovvero sfruttare le proprietà delle nuove sostanze senza compromettere l’equilibrio tra grip, durata, efficienza e affidabilità.

Al momento serve sviluppare una formulazione che, durante la vita utile dello pneumatico, possa mantenere un comportamento prevedibile e sicuro, offrendo vantaggi concreti anche quando il prodotto arriva alla fase finale del proprio ciclo di utilizzo. Modificare un ingrediente fossile con uno naturale è l’obiettivo, ma non deve venire meno il concetto di qualità dello pneumatico.

La sfida della biodegradabilità

Tra gli aspetti più delicati in questo ambito vi è quello della biodegradabilità. Uno pneumatico è infatti progettato per resistere a sollecitazioni molto intense, dalle temperature elevate ai vari agenti atmosferici. Per questo diventa complesso lo sviluppo di materiali in grado di conciliare una lunga durata di servizio con una degradazione più controllata a fine vita.

Il principio da perseguire è quindi quello di una biodegradabilità compatibile con il ciclo di vita del prodotto. Il materiale deve rimanere stabile e performante durante la marcia, senza deterioramenti prematuri, ma al tempo stesso la sua composizione potrebbe essere progettata per favorire processi di degradazione in condizioni specifiche, una volta concluso il ciclo di utilizzo. Sarà dunque necessario capire come le nuove formulazioni si integreranno con i sistemi di recupero e riciclo già esistenti e soprattutto quale impatto ambientale effettivo potranno generare.

Il lavoro di Pirelli e Bicocca

Il lavoro del Corimav si basa anche su un concetto fondamentale per l’industria moderna: la ricerca non deve rimanere confinata all’università, ma trovare un percorso verso applicazioni produttive reali. Così ha parlato il presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera:

Si tratta di un traguardo importante ma soprattutto una base da cui guardare avanti. Corimav è un modello che vogliamo continuare a sviluppare, aprendolo a nuove competenze e nuove idee, per affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni e formare le nuove generazioni di ricercatori

Al momento non esiste una data di commercializzazione per una gomma proteica o biodegradabile sviluppata attraverso questi progetti. Il percorso da compiere è ancora molto articolato, ma il lavoro di Corimav rappresenta un tassello importante per la crescita del settore.