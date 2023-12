Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Honda e non conquista il mercato ed esce dai listini europei dopo appena 3 anni

Quando venne lanciata in Europa nel 2020, la piccola Honda e era il futuro: piccola, disegnata per rispondere alle nuove esigenze della mobilità e, ovviamente, 100% elettrica. Critica e pubblico sembravano allora concordi nel giudicare la city car giapponese un prodotto ben riuscito e capace di conquistare i clienti europei.

Purtroppo, però, la piccola elettrica non è andata come si sperava: le vendite non hanno raggiunto neanche un terzo dei volumi fissati da Honda, e continuano a calare. L’epilogo è scontato: Honda e è già uscita dai listini europei. Come confermato dalla Casa di Tokyo, la sua produzione terminerà a gennaio 2024.

Addio Honda e: la citycar esce dal listino

Svelata per la prima volta al Salone di Francoforte del 2019, la Honda e ha sin da subito conquistato il pubblico, almeno a parole. Nel 2020, anno del lancio sul mercato globale, si è anche aggiudicata il titolo di Best of the Best al Red Dot Design Award, uno dei più prestigiosi premi di design al mondo.

Il grande entusiasmo che ha accompagnato la prima city car elettrica di Honda, che a posteriori possiamo vedere come una “pillola” di futuro in discreto anticipo sui tempi, non è bastato a conquistare il mercato. Al contrario, le vendite di Honda e sono rimaste ben al di sotto degli obiettivi fissati dalla Casa di Tokyo, che puntava a vendere 10.000 unità all’anno dal 2020: le consegne sono state meno di 3.500 nel 2021, e poco più di 2.000 l’anno successivo.

Un risultato che può essere in parte spiegato con il prezzo di Honda e: giudicato piuttosto alto sin dal lancio, quando la versione da 136 CV partiva da 35.500 euro, il costo dell’elettrica giapponese è ben presto arrivato a sfiorare i 40.000 euro – una cifra fuori scala, per una citycar che non arriva a 4 metri di lunghezza. Ma ci sono anche altri elementi che possono aver influito sulle scarse performance del primo urban EV di Honda, a partire dall’autonomia un po’ risicata del modello, di appena 220 km.

Honda continua a vedere un futuro elettrico

Il design pluripremiato e le tecnologie all’avanguardia di Honda e, con telecamere al posto degli specchietti laterali e doppio touchscreen da 12,3’’, non sono bastati a fare della citycar giapponese un successo anche a livello commerciale. Così, la piccola elettrica che inaugurava la visione del futuro a zero emissioni di Honda esce di scena: è già fuori dai listini europei, e il prossimo mese la produzione si fermerà definitivamente.

L’addio a Honda e ad appena tre anni dal lancio arriva in un momento in cui la Casa giapponese ha già pronta un’intera gamma di veicoli elettrificati da lanciare sul mercato globale, che saranno svelati in occasione del CES 2024, in programma a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio. In quell’occasione, si legge in un recente comunicato, saranno presentate anche alcune tecnologie chiave che rappresentano una trasformazione significativa dei prodotti Honda in linea con lo slogan globale del brand, “The Power of Dreams – How we move you”.

Nel frattempo, i clienti europei che vogliono abbracciare la visione elettrificata di Honda possono “ripiegare” su EM1 e: 2023, il primo scooter elettrico del brand giapponese, e su e:Ny1, la potente crossover elettrica “sorella” della HR-V, che offre un’autonomia di 412 km e parte da un prezzo di listino di 54.700 euro.