Ufficio Stampa Polestar Polestar si conferma un punto di riferimento dell'elettrificazione

Polestar è uno dei brand di riferimento per l’elettrificazione in Europa e può oggi contare su una gamma sempre più ricca di modelli e con tanti servizi dedicati alla ricarica. L’azienda ha confermato di aver compiuto ulteriori passi in avanti per quanto riguarda l’offerta di ricarica pubblica per il mercato europeo, un elemento centrale per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di elettrificazione. Ecco cosa ha annunciato il brand in merito alla questione.

Tante novità per Polestar

Per sostenere i suoi obiettivi di elettrificazione, Polestar punta a offrire ai suoi clienti la possibilità di accedere a un ecosistema di servizi, ricco di opzioni e con tante soluzioni pensate per garantire una notevole semplificazione delle procedure di ricarica, soprattutto per quanto riguarda la ricarica pubblica. L’azienda ha annunciato di aver esteso a circa 28.000 il numero di stazioni di ricarica dotate di compatibilità con Plug & Charge. Questa tecnologia consente all’auto di comunicare direttamente con la colonnina e di gestire automaticamente il pagamento e rappresenta un sistema efficace per eliminare diversi passaggi che caratterizzano la procedura tradizionale di ricarica pubblica.

Sfruttando Plug & Charge è possibile rendere più agevole e veloce l’intera fase di ricarica, dalla scelta della stazione al pagamento finale. Il servizio è incluso senza costi aggiuntivi per tutti i clienti che utilizzano Polestar Charge. In Italia è incluso in oltre 4.500 stazioni compatibili, comprese le stazioni di ricarica di Enel X, Allego e Ionity. A confermare la volontà dell’azienda di potenziare la sua offerta per la ricarica pubblica c’è un’ulteriore novità che può fare la differenza per i suoi clienti. Polestar ha confermato, infatti, che i Supercharger Tesla sono ora completamente integrati all’interno dell’app Polestar Charge.

In questo modo, gli utenti potranno accedere con maggiore facilità a oltre 20.000 punti di ricarica sparsi in oltre 1.500 sedi in tutta Europa, direttamente dall’applicazione di Polestar e senza la necessità di utilizzare un altro servizio. La combinazione di queste novità rappresenta un passo importante per l’azienda: in questo momento, infatti, Polestar Charge offre accesso a oltre 1 milione di punti di ricarica in tutta Europa.

Per i clienti che sceglieranno uno dei modelli del brand, quindi, trovare una stazione di ricarica sarà semplicissimo. Da segnalare anche la possibilità di attivare l’offerta in abbonamento proposta dall’azienda: con questa soluzione, i clienti Polestar possono beneficiare di tariffe agevolate per la ricarica rapida presso oltre 80.000 punti di ricarica, distribuiti su 42 operatori. Attualmente, Plug & Charge è disponibile per Polestar 2 2026 e Polestar 3 e arriverà con un prossimo aggiornamento anche su Polestar 4.

Olivier Loedel, Head of Product Software Management di Polestar, ha così commentato il nuovo annuncio da parte dell’azienda: