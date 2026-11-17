123RF Poliziotto licenziato per 75 eccessi di velocità in due mesi

Settantacinque eccessi di velocità in appena due mesi, rigorosamente tutti commessi durante il servizio. E le bravate al volante gli sono costate caro: alla fine, ha perso direttamente il posto di lavoro. Nonostante i colleghi lo considerassero un professionista affidabile, la lunga serie di violazioni del Codice della Strada ha portato il poliziotto dritto al licenziamento.

La vicenda arriva dall’Essex, contea dell’Inghilterra orientale, dove l’agente era in forza presso il distaccamento di Braintree. Tra agosto e ottobre 2025 ha superato ripetutamente i limiti consentiti, arrivando in cinque occasioni a viaggiare a oltre il doppio della velocità massima prevista. A tradirlo, però, sono stati proprio i dati registrati dalle volanti, che hanno permesso di ricostruirne le (poco eroiche) gesta.

Settantacinque eccessi di velocità con l’auto della Polizia

Anziché gli autovelox lungo le strade, sono stati i sistemi telematici installati a bordo delle vetture di servizio a documentare le violazioni. I dispositivi in questione hanno raccolto informazioni sulla condotta illecita, permettendo di ricostruire la condotta dell’agente durante il periodo esaminato.

Tutti i 75 episodi contestati riguardavano veicoli della Polizia riconoscibili dalla livrea ufficiale. La gravità della vicenda, tuttavia, non dipende soltanto dal numero delle infrazioni. Dall’indagine è emerso che l’agente aveva utilizzato i lampeggianti di emergenza senza possedere la qualifica necessaria per guidare i mezzi destinati agli interventi urgenti.

Già l’11 agosto 2025, peraltro, il permesso di guida di servizio dell’uomo era stato sospeso. Appena tre giorni dopo, il 14 agosto, era stato sottoposto a una valutazione specifica delle sue capacità al volante. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il conducente aveva ricevuto pure dei richiami prima del licenziamento. Le infrazioni contestate si inseriscono dunque in una vicenda nella quale erano già emerse criticità legate alla guida dei mezzi della Polizia, anche se dagli articoli consultati non risultano chiari l’esito della valutazione e le condizioni dell’eventuale successivo ripristino dell’autorizzazione.

La documentazione raccolta ha quindi portato all’apertura di un procedimento disciplinare, culminato in un’udienza a Chelmsford. Le violazioni risalivano al 2025, ma il provvedimento definitivo è arrivato soltanto il 6 novembre 2026.

Licenziato nonostante la buona reputazione

All’udienza disciplinare, il poliziotto è stato descritto come un agente appassionato del proprio lavoro e animato da buone intenzioni. Elementi che non sono bastati a evitargli la sanzione più severa. A pesare sulla decisione sono stati soprattutto il numero delle violazioni e l’uso dei lampeggianti senza la prevista abilitazione. Nel suo intervento la responsabile della Polizia dell’Essex ha disposto il licenziamento immediato, pur riconoscendo la buona reputazione di cui il dipendente godeva tra i colleghi.

Secondo la dirigente, la volontà di raggiungere rapidamente il luogo di un’emergenza non giustificava i rischi corsi sulle strade. Le qualità professionali riconosciute al conducente sono quindi passate in secondo piano rispetto alla gravità dei comportamenti contestati.

La vicenda si è conclusa con un provvedimento disciplinare interno alla Polizia, distinto da eventuali conseguenze penali per le infrazioni commesse. Le 75 violazioni documentate non devono essere confuse con altrettante condanne penali, ma resta il fatto che, dopo due mesi di eccessi di velocità, l’agente ha dovuto lasciare il proprio incarico.