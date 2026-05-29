Il ponte del 2 giugno scalda i motori: le previsioni del traffico e del meteo, oltre ad alcuni consigli utili per non restare imbottigliati e viaggiare sereni

iStock Le previsioni di meteo e traffico per il ponte del 2 giugno

Il ponte del 2 giugno è arrivato e, come da tradizione, si prepara a essere il primo vero banco di prova nel percorso che ci conduce alle vacanze estive. Tra la voglia di godersi il primo caldo nelle città d’arte o in riva al mare e la Festa della Repubblica, milioni di italiani sono pronti a mettersi in marcia, ma attenzione: tra cantieri, sciopero dei trasporti e un meteo che promette qualche capriccio, la strada verso il meritato relax potrebbe nascondere qualche insidia. Per evitare di passare metà del weekend bloccati in coda, una buona dose di strategia e qualche informazione mirata diventano i vostri migliori alleati prima di accendere il motore.

Traffico intenso già dal 29 maggio

Stando alle previsioni di Viabilità Italia, la task force del ministero dell’Interno dedicata alla viabilità, il traffico si intensificherà già oggi pomeriggio, venerdì 29 maggio, e andrà probabilmente a provocare delle code fino alla mattinata di domani. Senza sorprese, i nodi più critici riguardano le autostrade che dai grandi centri urbani puntano dirette verso la Riviera Adriatica e le principali mete balneari.

A complicare la situazione ci pensa poi lo sciopero generale proclamato sempre per il 29 maggio. Il coinvolgimento di diversi comparti, inclusi i trasporti pubblici, spingerà tanti conducenti a scegliere il mezzo privato, saturando ulteriormente le arterie autostradali. Il rientro, invece, si concentrerà soprattutto nel pomeriggio di martedì 2 giugno, quando il controesodo riporterà il traffico verso i centri urbani.

Per mitigare i disagi, i gestori delle infrastrutture hanno disposto la sospensione dei cantieri temporanei non indispensabili. Tuttavia, la vigilanza sarà massima: le Forze dell’Ordine hanno potenziato i controlli lungo l’intero territorio nazionale e saranno anche pronti a utilizzare pattugliamenti aerei. In questo modo, le autorità confidano di contrastare cattive condotte come la guida in stato alterato, il superamento dei limiti di velocità o l’uso improprio delle corsie di emergenza. I mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate resteranno inoltre fermi ai box in tre distinte fasce orarie: sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 dalle 9 alle 22 e, infine, per tutta la giornata festiva di martedì 2 giugno, dalle 7 alle 22.

Meteo: spaccatura tra Nord e Sud

Un ruolo altrettanto decisivo lo ricoprirà il meteo. Le previsioni indicano una diffusa instabilità nelle aree del Centro-Nord, mentre le Regioni meridionali beneficeranno di un clima tipicamente estivo con sole dominante e temperature piacevoli.

Dopo un weekend tutto sommato stabile, l’inizio della prossima settimana vedrà una flessione della pressione. Già da lunedì primo giugno, l’instabilità interesserà in particolare Liguria, Emilia-Romagna, bassa Lombardia e Triveneto, portando temporali anche di moderata intensità. Martedì 2 giugno, la situazione rischia di farsi ancora più dinamica: nel pomeriggio sono attesi rovesci e temporali in discesa dalle aree alpine e prealpine verso le pianure.

Gli automobilisti diretti alle mete del Settentrione o in procinto di attraversare le zone montuose farebbero bene a tenere d’occhio le app meteo e ad adottare uno stile prudente al volante, specialmente in caso di asfalto viscido. Prima di mettersi in marcia, controllate il traffico in tempo reale e, se possibile, evitate le fasce orarie di punta.