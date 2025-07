Porsche mette al centro dell'attenzione uno dei suoi modelli più amati. Tagliato un traguardo fenomenale per il SUV compatto che ha fatto la storia del marchio

Ufficio Stampa Porsche Porsche, tagliato traguardo storico con il modello più amato

Quando si parla di Porsche pochi modelli saltano alla mente subito come la Macan. Il SUV compatto di segmento D è in produzione ormai dal 2013 e ne ha fatta veramente tanta di strada. Al punto che nei giorni scorsi, lo stabilimento di Lipsia ha festeggiato la produzione del milionesimo modello. Una vettura che ha riscosso un successo davvero enorme, al punto che solo nel 2024 ne sono state consegnate 82.795 ai clienti.

Gerd Rupp, Presidente della direzione generale di Porsche Leipzig GmbH, ha così commentato il grande traguardo: “La Macan è indissolubilmente legata a Lipsia. Il modello è come nessun altro sinonimo di crescita e cambiamento: il SUV compatto simboleggia sia l’espansione del centro a stabilimento di produzione a pieno regime negli anni tra il 2011 e il 2013 sia l’ingresso dello stabilimento nell’era della mobilità elettrica”. La Macan, infatti, ha permesso allo stabilimento di Lipsia di ampliarsi a partire dal 2011. In passato, infatti, nella città tedesca si praticava solo l’assemblaggio di auto. Grazie ad alcuni lavori però si è dotata la fabbrica anche di un reparto carrozzeria e un reparto verniciatura. Questo ha prodotto ben 1.500 nuovi posti di lavoro.

Un futuro sfavillante

Non è tutto però, perché a partire dal 2024, è entrata in produzione anche la seconda serie del noto SUV, questa volta a trazione completamente elettrificata. Questo ha permesso allo stabilimento di Lipsia di aggiornarsi ulteriormente e guardare con fiducia al futuro. Oggi, infatti, in questa fabbrica vengono prodotte tre differenti linee di trazione: benzina, ibrida ed elettrica, con grande flessibilità di produzione.

Per festeggiare un anniversario così importante è stata realizzata una Macan 4 di un vistoso colore Frozen Blue metallizzato. Gli interni, invece, sono in pelle nei colori nero-gesso, mentre i sedili sono sportivi adattivi e il volante è uno sportivo GT riscaldabile in pelle. Particolare anche il tetto panoramico, che permette al SUV di sposarsi con l’ambiente circostante.

Grazie ad una potenza di overboost che arriva sino a 408 CV, la Macan 4 riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,2 secondi così da raggiungere in maniera rapida i 220 km/h. Dotata di una batteria con capacità di accumulo lorda di 100 kWh, ha una carica da 800 volt (CC) e raggiunge una potenza massima di 270 kW, con un’autonomia di 612 km. Riesce inoltre a passare dal 10 all’80% in circa 21 minuti.

Questo veicolo è stato consegnato al Porsche Experience Center di Lipsia e direttamente nelle mani del cliente. Il ritiro in fabbrica prevede anche una prova di guida sul circuito della fabbrica con un veicolo identico. Qui si può infatti prendere confidenza con la nuova vettura sotto la guida di un istruttore e provarla anche in situazioni limite.

Una perla per Porsche

Lo stabilimento di Lipsia è stato avviato nel 2002, come secondo stabilimento di produzione Porsche dopo quello principale a Stoccarda. A lavorarci ci pensano circa 5.000 collaboratori, che contribuiscono alla realizzazione dei modelli Macan e Panamera. Sino al 2017 inoltre, qui si è prodotto anche il Cayenne e dal 2003 al 2006 anche la Carrera GT. Numerosi premi sono stati assegnati allo stabilimento tra questi possiamo citare il Lean and Green Management Award nel 2021 e il Factory of the Year nel 2023.