Dalla Germania arriva una nuova proposta per la sicurezza

Le bici sono un mezzo di trasporto sempre più utilizzato, soprattutto per i piccoli spostamenti in città, dove prendere l’auto può essere complicato, tra zone a traffico limitato, difficoltà di parcheggio e traffico. In molti casi, ad aiutare gli spostamenti in bici ci pensano delle piste ciclabili che permettono di indirizzare i ciclisti in percorsi sicuri per raggiungere rapidamente la meta. La questione sicurezza è sempre molto importante, soprattutto in quelle aree dove le piste ciclabili non ci sono e non possono essere realizzate, ad esempio per questioni di spazio.

Per garantire un utilizzo sicuro delle bici, soprattutto in città e nei centri urbani, dalla Germania arriva una nuova proposta che potrebbe andare a modificare la normativa sulla sicurezza dei veicoli. Come riportato anche da Auto Motor und Sport, infatti, il Governo tedesco sta valutando l’introduzione di un nuovo dispositivo da includere nella dotazione di serie delle auto. Si tratta delle portiere salvaciclisti. Questa misura è fortemente sostenuta dalla ADFC (Associazione Ciclistica Tedesca) e anche dalla GDV (Associazione Tedesca delle Assicurazioni). Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Un nuovo sistema di sicurezza

Con portiere salvaciclisti si intende un particolare sistema che allerta il conducente ed eventuali passeggeri di un’auto se, all’apertura di una porta, viene rilevato l’arrivo di un’altra auto, di una moto oppure di un ciclista. Questo sistema è in grado di emettere un avviso audio e/o visivo, in modo da avvertire tempestivamente del pericolo in arrivo. Un sensore di questo tipo, arricchendo la dotazione di ADAS, può segnalare l’imminente passaggio dei ciclisti, più difficili da individuare anche per via del fatto che il loro spostamento avviene senza fare rumore. Ricordiamo che la normativa italiana chiarisce bene dove devono circolare le biciclette in presenza di una pista ciclabile.

Un problema diffuso

Gli incidenti collegati alla salita o discesa da un veicolo sono molto frequenti. L’apertura di una delle portiere dell’auto, infatti, può causare uno scontro con un altro veicolo, con conseguenze potenzialmente gravi per il mezzo che viene colpito, soprattutto se privo di protezione. I dati dell’ADFC tedesca confermano che i sinistri di questo tipo sono numerosi. Nel corso del 2024, ad esempio, a Berlino si sono registrati 435 sinistri di questo tipo mentre a Colonia il totale è stato di 120.

La Germania vuole diventare un’apripista in Europa andando a definire una normativa in grado di incrementare la sicurezza e ridurre i rischi di incidenti di questo tipo, grazie all’introduzione di un nuovo dispositivo. Secondo quanto riportato da Auto Motor und Sport, il governo tedesco “sta pianificando un nuovo sistema di assistenza alla guida obbligatorio per le auto“. La definizione di un nuovo quadro normativo, però, richiederà del tempo. Il magazine continua: “le modalità di implementazione e i tempi previsti restano poco chiari“. Ulteriori aggiornamenti in merito potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Il tema è, in ogni caso, di grande attualità e continuerà ad essere al centro del dibattito, con la possibilità di spostarsi dalla Germania a tutta l’Europa.