Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Grande spavento a Positano: auto sospesa nel vuoto

Un’automobile fuori controllo, una ringhiera sfondata e il vuoto a pochi centimetri dalle ruote. A Positano, lungo via Guglielmo Marconi, un giovane automobilista ha rischiato di precipitare con la propria vettura dopo essere uscito dalla carreggiata. L’incidente si è verificato nella serata del 31 ottobre e avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il veicolo, dopo aver urtato violentemente la protezione laterale, è rimasto in bilico sul precipizio, senza completare la caduta. Il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo e non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e recuperare l’automobile.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti. Secondo le prime informazioni, il giovane stava percorrendo via Guglielmo Marconi quando, per ragioni non ancora chiarite, avrebbe perso il controllo della propria automobile.

La vettura ha sbandato, finendo contro la ringhiera che separa la strada dal precipizio. L’impatto è stato abbastanza violento da sfondare la barriera di protezione, lasciando il veicolo in una posizione estremamente pericolosa. L’automobile è rimasta sospesa nel vuoto, senza precipitare lungo il versante sottostante. Una circostanza decisiva per evitare che l’incidente si trasformasse in una tragedia.

Le immagini diffuse dopo l’intervento mostrano la gravità della situazione e la difficoltà delle operazioni necessarie per riportare il mezzo in condizioni di sicurezza. Non sono state ancora chiarite le cause della perdita di controllo. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire quali fattori abbiano contribuito all’uscita di strada.

Il conducente riesce a uscire dall’abitacolo senza gravi ferite

Nonostante la posizione dell’automobile e la violenza dell’urto, il giovane alla guida è riuscito ad abbandonare il veicolo. Al momento dell’arrivo dei soccorritori appariva visibilmente sotto shock, ma non risultano conseguenze fisiche gravi.

Il fatto che la vettura sia rimasta bloccata dopo aver oltrepassato la ringhiera ha evitato un epilogo potenzialmente fatale. In situazioni simili, la stabilità del mezzo può diventare un elemento determinante anche durante le operazioni di soccorso. Ogni movimento rischia infatti di modificare l’equilibrio dell’automobile, rendendo necessario un intervento particolarmente prudente.

Nel caso di Positano, il conducente era già riuscito a mettersi in salvo, consentendo ai soccorritori di concentrarsi sulla messa in sicurezza della zona e sul recupero del veicolo. Non sono stati segnalati altri automobilisti coinvolti nell’incidente, né risultano al momento ulteriori persone ferite.

Vigili del Fuoco al lavoro con un’autogru

A intervenire sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, chiamati a gestire una situazione delicata per la posizione in cui si trovava l’automobile. I pompieri hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e organizzare il recupero del mezzo. L’operazione ha richiesto anche l’impiego di un’autogru, necessaria per sollevare e riportare la vettura fuori dalla zona di pericolo.

La presenza del precipizio ha reso indispensabile una gestione attenta delle manovre, con l’obiettivo di evitare ulteriori cedimenti o spostamenti incontrollati del veicolo. L’incidente riporta l’attenzione sulle difficoltà della circolazione lungo le strade della Costiera Amalfitana, dove in diversi tratti la carreggiata corre accanto a pendii particolarmente ripidi.

Per il momento, tuttavia, non è possibile attribuire l’accaduto a una causa specifica. Le forze dell’ordine dovranno completare i rilievi e ricostruire la traiettoria dell’automobile prima dell’impatto. Resta il dato più importante: nonostante la ringhiera sfondata e il rischio concreto di una caduta nel vuoto, il giovane automobilista è riuscito a salvarsi senza riportare gravi conseguenze.