Una dipendente delle Poste ha perso il controllo, in sella al suo scooter, per un avvallamento ed è stata anche multata

Fonte: 123RF Postina cade mentre sta effettuando consegne e viene multata

Una normale giornata di lavoro si può trasformare in un incubo a causa di una strada dissestata. Teatro della vicenda è via Manuzio di Genova, percorso noto agli abitanti del capoluogo ligure per i pericolosi avvallamenti. Una postina stava affrontando il suo turno in sella allo scooter quando è piombata al suolo, subendo poi una contravvenzione per “mancato controllo del mezzo”.

Non è la prima volta che, in Italia, vengono puniti incolpevoli lavoratori in servizio che dovrebbero essere tutelati. Manti stradali danneggiati e buche ad ogni angolo sono lo specchio di una inadeguata manutenzione a livello nazionale. Sono numerosi gli italiani che, ogni giorno, rischiano di fare dei gravi incidenti a causa dei dissesti. La postina stava facendo il giro di consegne quando, affrontando la strada ricca di buche, ha perso il controllo del motorino.

Oltre il danno, la beffa: multa paradossale

Sebbene risultassero evidenti le responsabilità del manto stradale deteriorato nell’incidente, gli agenti della polizia municipale, arrivati sul posto, hanno contestato alla donna una violazione del Codice della Strada, affermando che avrebbe dovuto mantenere il controllo dello scooter a prescindere dalle condizioni del percorso. Da tempo i residenti di via Manuzio denunciano la pericolosità del tratto senza aver visto alcun miglioramento. La caduta della donna ha riaperto un dibattito storico su alcune zone disastrate ricche di buche della città ligure.

“Non è concepibile che chi subisce le conseguenze di una manutenzione carente venga ulteriormente penalizzato“, ha annunciato un rappresentante sindacale a difesa della postina, come riportato sulle colonne di Autoblog.it. La responsabilità primaria, hanno sottolineato i sindacati, della sicurezza stradale dovrebbe essere affare delle amministrazioni locali. La polizia municipale ha difeso l’operato degli agenti, assicurando che il CdS stabilisce delle sanzioni precise per chi non mantiene il controllo del proprio mezzo, indipendentemente dalle circostanze esterne.

Pronto il ricorso della postina

L’incidente, avvenuto il 12 marzo 2025, ha fatto trapelare il controsenso dell’intera vicenda. La donna ha deciso di presentare ricorso avverso la decisione sanzionatoria degli agenti. Sul luogo del misfatto sono sopraggiunti numerosi cittadini e associazioni che hanno puntato il dito contro la malagestione della cosa pubblica. Si tratta di una ingiustizia verso una lavoratrice che nel tentativo di portare a termine il suo compito è stata anche punita dopo un incidente prevedibile su una strada dissestata. Gli avvocati della postina hanno intenzione di impugnare la sanzione, affermando che la caduta sia stata determinata da un difetto strutturale e non da negligenza personale. Per evitare nuovi episodi occorrerebbero azioni rapide e mirate.

In una fase molto delicata per la sicurezza stradale, sarebbe necessario rivedere alcune disposizioni e, soprattutto, migliorare le condizioni di molte vie, oramai, ad alto rischio. La questione ha sollevato dei dubbi sulla gerarchia delle responsabilità quando le infrastrutture sono inadeguate. Le autorità locali hanno dichiarato che il budget per la manutenzione è stato aumentato e che sono in corso lavori di ripristino in diverse aree della città. Gli interventi a Genova sono risultati, eccessivamente, lenti. L’incidente rappresenta l’ennesimo episodio che dovrebbe far scattare un allarme generale sulle azioni necessarie per salvaguardare la sicurezza stradale dei cittadini.