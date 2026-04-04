Agli Autobest 2026 trionfano modelli accessibili e concreti come Fiat Grande Panda, Renault 4, Citroen C3 Aircross e MG S5 EV

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Renault Autobest 2026: ecco le auto vincitrici

L’Autobest Conquest Awards 2026 ha eletto le proprie preferite, e lo ha fatto dimostrando una direzione evidente, verso vetture semplici e intelligenti. Il rapporto qualità/prezzo ha dominato questa sessione di riconoscimenti, in cui sono emersi marchi come Fiat, Citroen, MG e Renault. Quattro i riconoscimenti che hanno guidato le classifiche e che hanno visto, nella maggior parte dei casi, alternarsi le stesse tre vetture nei gradini più alti del podio.

A giudicare le vetture sono stati esperti provenienti da 32 paesi e questa volta, anche il pubblico che ha seguito la live della premiazione. Un modo in più per avere un’opinione più ampia delle scelte di chi le auto poi le deve comprare veramente.

Best Car Design of Europe

A conquistare il premio per il miglior design è stata la Fiat Grande Panda, un modello che ha saputo reinterpretare in chiave moderna uno dei nomi più iconici del marchio italiano. La vittoria non è arrivata per caso. La Grande Panda ha convinto per uno stile che unisce linee pulite, richiami al passato e una certa dose di personalità urbana, senza risultare eccessiva. Un equilibrio difficile da raggiungere, soprattutto in un segmento dove spesso il design passa in secondo piano rispetto al prezzo.

Alle sue spalle si sono piazzate la Renault 4 e la Citroen C3 Aircross, entrambe protagoniste di un ritorno al design funzionale, ma con una forte identità visiva.

Best Affordable Car Technology of Europe

Il premio dedicato alla tecnologia accessibile è andato alla MG S5 EV, un modello che incarna la filosofia del valore al giusto prezzo. In un periodo in cui la tecnologia rischia di diventare un lusso per pochi, MG è riuscita a proporre una vettura elettrica con dotazioni complete, autonomia convincente e costi contenuti, senza compromessi evidenti.

Anche qui la sfida è stata serrata, con la Renault 4 e la Citroen C3 Aircross a contendersi il podio fino all’ultimo. Segno che il segmento delle auto accessibili è oggi uno dei più combattuti e strategici per i costruttori.

Best User’s Car of Europe

Ecco qui la vera novità di questa edizione: per la prima volta un premio assegnato direttamente dal pubblico presente in live nel corso dell’evento. Secondo la giuria popolare la miglior vettura dell’anno è la Citroen C3 Aircross. Una vettura che ha già riscosso un notevole apprezzamento sul mercato europeo, grazie alle proprie caratteristiche di praticità, spazio e la solita attenzione al comfort Citroen.

Ancora una volta dietro di lei si sono piazzate la Fiat Grande Panda e la Renault 4, a conferma di un podio ormai consolidato tra questi tre modelli.

Best Buy Car of Europe

Il premio finale è andato alla Renault 4, eletta come la Best Buy Car of Europe. Un riconoscimento che tiene conto di diversi fattori: prezzo, contenuti, tecnologia e capacità di rispondere alle esigenze reali del mercato. La Renault 4 ha saputo distinguersi per il suo approccio equilibrato, proponendo una vettura che guarda al futuro seguendo il nuovo percorso stilistico originale intrapreso dal brand, ma senza dimenticare la semplicità d’uso.

Immancabili, ancora una volta, alle sue spalle la Fiat Grande Panda e la Citroen C3 Aircross, protagoniste assolute di questa edizione.