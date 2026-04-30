Ecco le previsioni meteo e di traffico relative al Ponte del 1° maggio 2026 lungo le strade e le autostrade in Italia con più di 7 milioni di italiani pronti a mettersi in viaggio

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Ecco le previsioni per il weekend del primo maggio

Il Ponte del 1° maggio, con il weekend lungo, rappresenta un’occasione per molti italiani che si metteranno in viaggio raggiungendo, anche grazie a previsioni meteo favorevoli, luoghi di vacanza, al mare, al lago o in montagna.

Per gli spostamenti, in tanti si affideranno all’auto, con un conseguente affollamento lungo le strade e le autostrade nazionali. Le stime parlano chiaro: oltre 7 milioni di italiani saranno in viaggio durante il weekend del 1° maggio 2026 e raggiungeranno le mete di vacanza in auto.

Andiamo a vedere quali sono le previsioni per tutto il weekend, sia per quanto riguarda il meteo e le condizioni climatiche attese che per il traffico, soprattutto lungo le strade e le autostrade che consentono di raggiungere i luoghi di vacanza del Paese.

Bel tempo, almeno fino a domenica

Partiamo dal meteo che, per tanti, è un parametro da valutare con attenzione prima di mettersi in viaggio. Le previsioni per il weekend lungo prevedono un bel tempo in buona parte del Paese, con il Sole grande protagonista e anche un leggero aumento delle temperature, che ci ricorda l’avvicinarsi dell’estate.

Questo almeno per venerdì 1° e sabato 2 maggio. Per domenica 3 maggio, invece, è atteso un leggero peggioramento delle condizioni meteo. Le previsioni, in questo caso, sembrano concordare in merito a un possibile cattivo tempo in particolare in Nord Italia, anche se, probabilmente, le piogge saranno rare e occasionali. Attenzione anche al vento che potrebbe essere particolarmente forte in Sardegna.

Dall’inizio della prossima settimana poi cambierà tutto con un radicale cambio di circolazione: correnti umide e fresche di origine oceanica sono destinate direttamente verso il bacino del Mediterraneo provocando intensi peggioramenti.

Traffico intenso il 1° maggio

Passiamo ora alle previsioni sul traffico, un aspetto essenziale per chi viaggia in auto e deve valutare l’orario di partenza e il tragitto da seguire, per minimizzare il tempo degli spostamenti (soprattutto quando ci sono da percorrere tanti chilometri) ed evitare un consumo eccessivo di carburante, con costi ancora elevati nonostante il taglio delle accise che sarà riproposto a maggio. Ricordiamo, inoltre, che prima di partire è possibile calcolare il costo del viaggio tenendo conto del pedaggio autostradale.

Per il 1° maggio, in particolare, c’è da fare attenzione ad alcune tratte autostradali, come l’A1 Milano – Napoli, soprattutto in prossimità di Bologna, e la A14 Bologna – Taranto, che permettono di raggiungere la costa tirrenica e adriatica dal Nord.

A rischio di traffico sono anche l’A7 Milano-Genova e l’A10 Genova-Ventimiglia, così come sull’A4 Torino-Trieste. Attenzione anche alle strade verso i laghi e, in particolare, verso il Lago di Garda. Al Sud, occhi puntati sull’A2, detta anche Salerno – Reggio Calabria.

Su tutte queste strade, per la mattina del 1° maggio ci potrebbe essere traffico intenso in direzione di luoghi di vacanza. Il 2 maggio, invece, le condizioni di viabilità dovrebbero essere molto più tranquille. Chi prevede di organizzare una gita fuori porta di una sola giornata può sfruttare questa giornata per ridurre il rischio di traffico.

Per quanto riguarda il 3 maggio, invece, c’è da fare i conti con il traffico di rientro che potrebbe causare lunghe code verso le zone ad alta densità abitativa, soprattutto nel pomeriggio. Il rientro, verso il Nord Italia e le città più grandi del Centro e del Sud, dovrà essere pianificato con attenzione per evitare ingorghi. Possibili code anche per lunedì 4 maggio che potrebbe essere la giornata scelta per il rientro da chi ha la possibilità di allungare il Ponte di qualche ora.