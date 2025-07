Il weekend dell'11, 12 e 13 luglio 2025 potrebbe registrare alcune criticità per quanto riguarda il traffico verso le mete di vacanza più gettonate in Italia

123RF Si prospetta un weekend da bollino giallo ma non si escludono criticità

Il secondo weekend di luglio 2025 sta per iniziare ed è arrivato il momento di dare uno sguardo alle previsioni del traffico sulla rete autostradale italiana. Nei prossimi giorni, infatti, un numero elevato di veicoli dovrebbe mettersi in viaggio verso le mete di vacanza e le principali località balneari e montane. Le criticità potrebbero essere tante, soprattutto in alcune fasce orarie e, in particolare, nella serata di venerdì e domenica. Andiamo a fare il punto su quelle che sono le previsioni in merito all’andamento del traffico sulle autostrade italiane nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio.

Un weekend da bollino rosso

Le previsioni di Viabilità Italia, la cabina di regia coordinata dalla Polizia di Stato, mettono in evidenza le possibili criticità di questo secondo weekend di luglio che inizia oggi, venerdì 11 luglio, e che continuerà nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio. Stando a quanto riportato dal calendario sul traffico atteso, il fine settimana che sta per iniziare sarà da bollino giallo, ovvero con una previsione di traffico intenso per varie arterie autostradali.

Ci sono, però, anche due bollini rossi, colore che si traduce in una previsione di traffico intenso con possibili criticità, per il pomeriggio-sera di venerdì e di domenica (in questo caso, le criticità sono legate al possibile traffico di rientro verso i centri abitati). Non siamo ancora in una situazione da bollino nero, con condizioni di traffico critico. In ogni caso, il fine settimana alle porte potrebbe portare tanto traffico, soprattutto su alcune autostrade e in presenza di cantieri e di altri possibili elementi di rallentamento.

Cosa fare per evitare il traffico

Anche se non dovrebbe esserci un traffico da bollino nero, per questo weekend non sono escluse code e rallentamenti, soprattutto lungo alcune tratte che potrebbero registrare un picco del traffico veicolare. Per questo motivo, prima di partire, è fondamentale controllare lo stato del traffico in tempo reale sulle autostrade. A tal proposito, per gli automobilisti ci sono tanti servizi da sfruttare, anche in base a quello che sarà il proprio itinerario.

Ad esempio, sul sito Autostrade per l’Italia è possibile controllare la situazione prima di mettersi in viaggio (o anche durante il viaggio) tramite la sezione Traffico in tempo reale. Anche Anas propone un servizio analogo. È utile, inoltre, munirsi di un servizio di navigazione in grado di integrare le informazioni relative al percorso da seguire con aggiornamenti in tempo reale sul traffico.

A tal proposito è possibile utilizzare applicazioni come Waze oppure Google Maps, disponibili sugli smartphone oppure tramite i sistemi di infotainment dell’auto. Chi si mette in viaggio, anche solo per un breve fine settimana di vacanza, ha tutti gli strumenti giusti per organizzarsi, pianificare il percorso da seguire e verificare, già prima di partire, le previsioni e lo stato in tempo reale del traffico. In questo modo, il viaggio potrà essere più confortevole e, soprattutto, più breve.