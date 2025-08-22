Sabato 23 agosto traffico da bollino rosso e meteo instabile, domenica 24 viabilità scorrevole e pochi disagi su tutta la rete autostradale: le previsioni

iStock Le previsioni del traffico per sabato 23 e domenica 24 agosto

Ultimi giorni di agosto, clima instabile e milioni di italiani ancora in viaggio: il weekend del 23 e 24 agosto si preannuncia come un crocevia per le vacanze estive. I partenti dovranno fare i conti con traffico da bollino rosso nella giornata di sabato, soprattutto in uscita dai grandi centri urbani verso il mare e la montagna, domenica, invece, sarà il giorno della tregua. Di seguito le previsioni dettagliate.

Sabato 23 agosto: caos in arrivo

Sabato 23 l’intensità del traffico sarà alta per buona parte della giornata: chi punta verso le località di mare o montagna affronterà code e rallentamenti già dalle prime ore, con bollino rosso che resta confermato fino al primo pomeriggio. A1, A14, A22 e A4 saranno tra le tratte più congestionate, in particolare nei tratti che conducono verso l’Adriatico, il Tirreno e le località alpine.

Nel pomeriggio, il flusso inizierà a calare, ma la situazione resterà critica fino a sera, con un passaggio graduale a bollino arancione, e solo in serata si tornerà a una viabilità più scorrevole. Anche i rientri saranno problematici: il traffico verso le città sarà intenso per gran parte della giornata, con bollino rosso sia al mattino che nel pomeriggio, mentre i primi segnali di alleggerimento sono attesi solo dopo le 20.

Domenica 24 agosto: una giornata (quasi) tranquilla

Buone notizie per chi sceglie di viaggiare domenica: bollino verde per l’intera giornata, sia in uscita che in ingresso verso le città, dunque mattina, pomeriggio e sera si preannunciano fluidi, senza grandi criticità sulla rete autostradale.

Attenzione però al meteo: sono previsti rovesci sparsi soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro, in particolare nella giornata di sabato. Le temperature si manterranno miti (massime attorno ai 27-28 °C), ma l’instabilità atmosferica potrebbe causare rallentamenti locali, specie in presenza di temporali.

Blocco dei mezzi pesanti

Per facilitare il traffico nei giorni più critici, anche questo fine settimana scatta il blocco dei mezzi pesanti:

venerdì 22 agosto: dalle 16:00 alle 22:00;

sabato 23 agosto: dalle 8:00 alle 22:00;

domenica 24 agosto: dalle 7:00 alle 22:00.

Controlli rapidi ma fondamentali

Un check veloce all’auto può evitare brutte sorprese: meglio dare un’occhiata a olio, freni, liquidi e pressione delle gomme. Se il viaggio sarà lungo, conviene verificare anche il climatizzatore e tenere acqua a portata di mano, perché, n caso di code, fanno la differenza. Al fine di evitare soste inutili ai caselli, sono attivi diversi sistemi di pagamento automatico: oltre a Telepass, ci sono pure UnipolMove e MooneyGo, compatibili con le corsie riservate e utili per ridurre i tempi di attesa.

Durante il viaggio è utile tenere d’occhio la situazione in tempo reale:

radio: IsoRadio (103.3 FM), RTL 102.5;

numero verde CCISS: 1518 (24h su 24);

app: CCISS, MyWay, Google Maps, Waze;

siti web: Autostrade per l’Italia, CCISS, Autovie Venete;

social: @cciss_ministero su X (Twitter), pagine ufficiali Facebook;

televideo RAI: pagine dedicate alla viabilità regionale e nazionale.

Se avete in programma di partire sabato, mettete in conto code e rallentamenti sia all’andata che al ritorno, domenica è la giornata ideale per mettersi in marcia con maggiore tranquillità e occhio alle app meteo: il maltempo potrebbe essere un altro nemico in agguato.