123RF Un weekend di traffico sulle strade italiane?

Le alte temperature hanno convinto un numero significativo di italiani a lasciare le città per raggiungere il mare o la montagna. Le condizioni climatiche anomale hanno portato tanti ad anticipare le vacanze. Il numero di mezzi in partenza dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura avrà inevitabili impatti sul traffico. Il primo fine settimana di luglio le principali autostrade saranno prese d’assalto.

Sono milioni gli italiani in partenza nel mese di luglio e già il primo weekend si preannuncia da bollino rosso. La Polizia di Stato ha spiegato che nei prossimi tre fine settimana il traffico in fase di partenza sarà intenso. Gli spostamenti cominceranno dal pomeriggio del prossimo venerdì e continueranno a essere caotici nella giornata del sabato e nella mattinata di domenica, considerando anche gli spostamenti giornalieri a breve raggio. Il bollino diventerà rosso, segnalando traffico intenso con possibili criticità.

Previsto un caldo record

Oggi, 3 luglio 2025, la situazione del traffico sulle autostrade italiane presenta già diverse criticità in attesa del primo esodo estivo. Venerdì 4 luglio è prevista la fase clou del caldo intenso: le temperature saliranno sopra le medie climatiche con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle zone interne delle due Isole maggiori, dove si supereranno i 41°C, e su parte del Centro (39°C a Firenze e Roma). Le temperature africane si faranno sentire anche in montagna. Con i primi rovesci in arrivo dal Nord Europa potrebbe arrivare una tregua nel weekend. Sabato 5 luglio dovrebbero diminuire al Nord le masse d’aria roventi preesistenti portate dall’anticiclone sub-tropicale Pluto. Ci saranno grandinate e nubifragi nelle regioni del settentrione.

Si prevede un graduale calo di temperature anche al Centro-Sud. Una boccata d’ossigeno che potrebbe durare molto poco. Già nei successivi giorni gli esperti hanno annunciato una maggior stabilità atmosferica con sole e ancora tanto caldo. In merito ai flussi veicolari di rientro, si prevede un consistente aumento nel pomeriggio di domenica e parzialmente nella mattinata di lunedì, con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana. Inoltre, sabato 5 e domenica 6 luglio dalle 08.00 alle 16.00 e dalle 07.00 alle 22.00 è previsto il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Traffico in crescita nella mattina di domenica

Sabato 5 luglio il traffico dovrebbe restare da bollino giallo, mentre domenica 6 la situazione dovrebbe peggiorare con uno spiacevole bollino rosso nel pomeriggio. Anche lunedì 7 luglio è previsto traffico da bollino giallo al mattino. La situazione andrà monitorata di ora in ora. Prima di mettersi in viaggio, quindi, vi suggeriamo di controllare lo stato del traffico sull’arteria prescelta. La voglia di un tuffo a mare o di una camminata in montagna spingerà tantissimi a partire in orari insoliti per evitare le ore di punta.

Le app di navigazione come Google Maps e Waze possono segnalarvi gli ingorghi in tempo reale. In particolare potete ricorrere ai servizi online come quello disponibile sul sito di autostrade per l’Italia oppure sul sito di Anas. Tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio e i notiziari di Onda Verde potrete rimanere aggiornati. Le info sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas sono a portata di smartphone sull’applicazione “VAI” o potrete contattare il numero 800.841.148.