Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Il traffico sulle arterie italiane del 19 e 20 luglio

Se da una parte l’estate scalda la terra e l’asfalto, dalla altra l’aria di vacanza si fa sentire sempre più forte. In questo scenario, le strade italiane si preparano ad accogliere il loro periodo più intenso, un momento in cui le città iniziano a svuotarsi soprattutto nei fine settimana, anche in previsione delle imminenti ferie. Questo weekend non farà eccezione, preannunciandosi caratterizzato da code e un traffico sostenuto in direzione delle principali località di villeggiatura.

Le previsioni per il weekend del 19 e 20 luglio delineano un quadro variegato, con picchi di intensità alternati a momenti di relativa calma. Il focus principale sarà sulla mattinata di sabato, l’unico momento in cui è previsto un “bollino rosso”, simbolo di traffico molto intenso. Nelle ore successive, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare.

Le previsioni del traffico nel dettaglio

La giornata di sabato 19 luglio si aprirà con il previsto bollino rosso per la mattinata. Questo indica un traffico critico e molto intenso sulle principali arterie stradali e autostradali del Paese, quelle che conducono verso le ambite località turistiche di mare e di montagna. Chi ha in programma di mettersi in viaggio in queste ore dovrà armarsi di pazienza e prevedere tempi di percorrenza significativamente più lunghi. Tuttavia, il pomeriggio porterà un lieve miglioramento della situazione, con il transito dal bollino rosso a un bollino arancione, che segnala traffico intenso ma scorrevole. Verso la serata, il quadro si farà ancora più agevole, con il traffico che passerà a un bollino verde, indicando una circolazione regolare e fluida.

La giornata di domenica 20 luglio si preannuncia decisamente più tranquilla del solito, sia per chi si dirige verso le mete turistiche, sia per chi fa ritorno alle grandi città. Le previsioni indicano bollini arancioni per la mattinata e il pomeriggio, suggerendo un traffico sì presente ma senza particolari criticità. La sera, come il giorno precedente, vedrà la situazione stabilizzarsi ulteriormente con bollini verdi, garantendo viaggi serali senza intoppi. È un sospiro di sollievo per molti, dato che non si prevedono condizioni di traffico critiche.

Previsioni meteo

Anche il meteo gioca la sua parte nel definire le condizioni di viaggio. Per il weekend del 19 – 20 luglio 2025, si prevedono temperature più miti del solito su tutta la Penisola. Questo grazie ad alcune piogge sparse che si manifesteranno principalmente sulle Alpi e al sud nella giornata di sabato. Le temperature massime si manterranno comprese tra i 26 e i 33 gradi Celsius, rendendo il clima piacevole per chi è in viaggio o in vacanza. La domenica, invece, il meteo si manterrà più stabile ovunque, con lievi precipitazioni previste solo nel pomeriggio e limitate alle zone alpine. Un quadro climatico generalmente favorevole per gli spostamenti.

Consigli per viaggiare in autostrada in sicurezza

Per affrontare al meglio questi spostamenti estivi, sia per le ferie che per brevi weekend, è fondamentale adottare alcune precauzioni. La sicurezza deve essere la priorità assoluta. Prima di mettersi in viaggio, è consigliabile effettuare un controllo accurato del proprio veicolo. In particolare, si raccomanda di verificare attentamente:

i livelli dei liquidi (olio, acqua e altri fluidi);

lo stato dei freni;

la pressione e l’usura degli pneumatici. Questi semplici controlli possono prevenire spiacevoli inconvenienti e garantire un viaggio più sereno.

Un altro aspetto da considerare, soprattutto per chi è intimorito dalle lunghe code, è l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali. Dopo anni di quasi esclusività di Telepass, il mercato si è arricchito di due nuovi concorrenti, UnipolMove e MooneyGo. Questi dispositivi permettono di attraversare i caselli tramite le porte dedicate senza la necessità di fermarsi per il pagamento, contribuendo a snellire il flusso del traffico.

Infine, per contribuire a evitare ulteriori peggioramenti del traffico, è importante ricordare i divieti di circolazione per i mezzi pesanti. Questi sono stati stabiliti per specifiche fasce orarie nei giorni del fine settimana: