Il traffico sulle arterie d'Italia per il primo weekend di agosto sarà condizionato da grande intensità. Attenzione prima di mettersi in viaggio in auto

ANSA Il traffico nel weekend: non promette bene

Il primo fine settimana di agosto si preannuncia come un vero e proprio banco di prova per gli automobilisti italiani, con previsioni di traffico estremamente intenso e possibili criticità su strade e autostrade. Le giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto saranno caratterizzate da un sistema di “bollini” che vanno dal giallo al rosso, fino all’allarmante nero. Questo scenario è ampiamente influenzato sia dalle partenze per le località di villeggiatura estive, che vedono un’onda di vacanzieri dirigersi verso le mete desiderate, sia dal rientro di coloro che hanno già concluso il periodo di ferie e si preparano a riprendere le attività lavorative. In questo contesto di mobilità elevata, il consiglio per tutti coloro che si metteranno in auto è di adottare comportamenti prudenti e di rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada, fondamentali per la sicurezza di tutti.

Venerdì 1° agosto: un inizio critico

Le previsioni per il primo giorno del mese, indicano un incremento significativo del traffico. Secondo i dati di Viabilità Italia, diffusi dalla Polizia Stradale, la mattinata sarà segnata da un bollino giallo, sinonimo di traffico intenso. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nel pomeriggio, quando è atteso un bollino rosso, che indica traffico intenso con la concreta possibilità di criticità e rallentamenti prolungati. Un quadro leggermente più pessimistico emerge dalle previsioni di Autostrade per l’Italia, che anticipano una situazione critica sia nella mattinata che nel pomeriggio, con un graduale miglioramento previsto solo in serata.

Sabato 2 agosto: bollino nero

La giornata di sabato 2 agosto si prospetta come la più problematica dell’intero fine settimana. Le previsioni sono concordi: la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente e in modo significativo nella mattinata. Sia il sito di Autostrade per l’Italia sia le previsioni diffuse dalla Polizia Stradale segnalano un allarmante bollino nero per le ore mattutine. Questa indicazione di massimo allarme è particolarmente valida per le arterie stradali dirette verso le località turistiche, dove l’afflusso di veicoli sarà massiccio e le possibilità di congestione elevate. Anche durante il pomeriggio, la situazione non accenna a risolversi completamente, rimanendo caratterizzata da traffico intenso e possibili criticità, indicate dal bollino rosso. Per chiunque debba mettersi in viaggio la mattina, è consigliabile considerare alternative o posticipare la partenza se possibile, data l’estrema gravità della situazione prevista.

Domenica 3 agosto: ci vuole pazienza

Anche domenica 3 agosto richiederà attenzione e pazienza da parte degli automobilisti. La mattinata si aprirà con un bollino giallo, indicando traffico intenso ma generalmente gestibile. Tuttavia, le condizioni di viabilità sono destinate a peggiorare gradualmente nella seconda parte della giornata. Nel pomeriggio, le previsioni indicano un passaggio al bollino rosso, che suggerisce nuovamente traffico intenso e la possibilità di criticità lungo le principali direttrici. Questo aumento è probabilmente legato sia ai rientri dalle brevi gite del weekend sia a chi decide di partire la domenica per evitare il caos del sabato.

Fortunatamente, in serata, Autostrade per l’Italia prevede un miglioramento generale delle condizioni di viabilità, offrendo una tregua dopo un weekend di intense code. La giornata di lunedì 4 agosto, infine, vedrà un bollino giallo in mattinata, con un ritorno alla normalità e al bollino verde a partire dal pomeriggio. La pianificazione anticipata del viaggio, l’attenzione alle previsioni aggiornate fornite da Autostrade per l’Italia e Viabilità Italia, e soprattutto una condotta di guida responsabile e prudente, saranno strumenti indispensabili per affrontare al meglio le sfide poste da questo esodo estivo.