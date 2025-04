Fonte: 123RF Continua il calo dei prezzi di benzina e diesel

I prezzi di benzina e diesel continuano a calare. Per gli automobilisti italiani si tratta, indubbiamente, di una buona notizia che si traduce in una sostanziale riduzione dei costi di rifornimento, rispetto ai picchi registrati nel corso degli ultimi anni. Le ultime rilevazioni sul costo dei carburanti confermano un ulteriore calo del prezzo al litro. Per quanto riguarda la benzina, ad esempio, il mercato italiano fa segnare un prezzo davvero molto basso, tanto che per tornare a livelli simili bisogna recuperare i dati di ottobre 2021. Andiamo ad analizzare gli ultimi dati sui costi dei carburanti per poi valutare i fattori che, in un modo o in un altro, stanno contribuendo al calo dei prezzi.

Al minimo dal 2021

La benzina ha toccato negli ultimi giorni il prezzo più basso degli ultimi tre anni e mezzo, raggiungendo una media nazionale di 1,716 euro al litro, per quanto riguarda il self service. Per trovare un valore così basso bisogna tornare al 12 ottobre 2021, un periodo profondamente diverso, per quanto riguarda il contesto economico, da quello attuale. Dalla rilevazione viene escluso il periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 dicembre 2022 durante il quale il Governo applicò un taglio parziale alle accise. Da segnalare anche un costante ribasso del prezzo del diesel che, in base alle ultime rilevazioni, è ora calato fino a 1,614 euro al litro. Siamo ben lontani dai valori di qualche anno fa, quando benzina e diesel superavano, anche in modo significativo, quota 2 euro al litro.

A completare i dati troviamo il prezzo del GPL, disponibile in media a 0,7367 euro al litro, e il prezzo del metano, che arriva a 1,4424 euro al chilogrammo. Naturalmente, i dati sul costo dei carburanti sono in costante divenire e già nei prossimi giorni potrebbero esserci sostanziali differenze rispetto a quanto riportato in precedenza. Si tratta comunque di una “fotografia” chiara che conferma un trend che va avanti da tempo. I carburanti in Italia oggi costano di meno rispetto al recente passato e questo calo è legato a diversi elementi.

Cosa sta succedendo

L’andamento del prezzo dei carburanti, come sempre, è influenzato da svariati fattori. L’elemento principale da tenere in considerazione è il prezzo del barile di petrolio, in netto calo rispetto allo scorso anno. Oggi, infatti, la quotazione è di circa 63 dollari a barile, ben 22 dollari in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È importante comunque evidenziare che il calo del prezzo del barile, in percentuale, è nettamente più marcato rispetto al calo registrato dal costo al litro dei carburanti.

La riduzione del valore del dollaro, inoltre, è un ulteriore elemento che contribuisce a ridurre i costi di importazione del greggio. Bisogna considerare anche l’impatto dei dazi di Trump sull’economia globale e i conseguenti timori di una possibile recessione globale. La combinazione di tutti questi elementi va a impattare in modo significativo sui prezzi dei carburanti, contribuendo al calo registrato in queste settimane. Sarà necessario valutare l’andamento dei mercati nelle prossime settimane per capire se ci troviamo di fronte alla fine di un trend ribassista oppure se i prezzi continueranno a calare.