Stop allo sconto sulle accise: il diesel rincara, la benzina scende verso i 2 euro al litro e aumentano i prezzi di GPL e metano

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iStock Accise, stop allo sconto: diesel in rialzo

Il lunedì dopo il weekend non è mai il più amato dagli automobilisti, ma stavolta tocca davvero guardare con attenzione il display del distributore. Lo sconto sulle accise del gasolio non è stato rinnovato e i primi effetti si sono visti subito: i listini delle grandi compagnie sono tornati a salire.

Va meglio alla benzina, che continua la sua lenta discesa e flirta con la soglia dei 2 euro al litro. In rialzo, invece, GPL e metano. Vediamo come stanno i prezzi oggi, 9 novembre, e cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni.

Il gasolio torna a salire

Facciamo un passo indietro. Sabato è scaduto l’ultimo sconto sulle accise del diesel, pari a 4,9 centesimi al litro IVA compresa, che il Governo aveva introdotto dal 28 ottobre al 7 novembre. Domenica, complice il giorno festivo, i listini non si sono mossi. Poi, stamattina, sono arrivati i rincari che tutti aspettavano e che nessuno voleva vedere.

Secondo quanto riferito da Staffetta Quotidiana, IP ha ritoccato i prezzi consigliati di 1 centesimo, Eni di 3 e Q8 di 5. Un effetto a catena che si è riversato sulla media nazionale: oggi sulla rete stradale il gasolio costa 2,232 euro al litro, 9 millesimi in più rispetto a ieri, mentre in autostrada si sale a 2,287 euro, con un aumento di 10 millesimi.

E non è finita qui. Come spesso accade, non tutti i gestori aggiornano i cartelli nello stesso momento, quindi è probabile che la media salga ancora domani e mercoledì. Chi può, farà bene a tenerne conto prima di pianificare il prossimo pieno.

Continua la discesa della benzina

Per la benzina, invece, c’è qualche buona notizia. La discesa lenta ma costante delle ultime settimane prosegue: oggi la media sulla rete stradale è esattamente di 2 euro al litro, lo stesso valore di ieri e 3 millesimi sotto quello di venerdì.

Se il trend dovesse confermarsi, già domani potremmo vederla scendere sotto quota 2 euro, un traguardo che manca dal 19 agosto 2026, quando il prezzo medio era 1,997 euro.

In autostrada, invece, la strada è ancora lunga: la media è di 2,028 euro al litro, appena un millesimo in meno rispetto a ieri.

A dare una mano ai listini potrebbe arrivare il petrolio, in calo grazie alla speranza di una fine della guerra in Iran: oggi il WTI cede lo 0,8% a 90,14 dollari al barile e il Brent l’1,1% a 97,22 dollari. Pesa l’attesa per un possibile incontro a Shenzhen, la prossima settimana, tra i leader di Stati Uniti, Russia e Cina, in cui si discuterà anche della fine delle ostilità in Iran e in Ucraina.

Salgono GPL e metano

Va male, invece, per chi viaggia a gas. I prezzi di GPL e metano continuano a risalire, trascinati dall’aumento delle quotazioni internazionali di propano e butano. Il GPL è oggi a 0,826 euro al litro, con un rialzo di 10 millesimi, mentre il metano ha toccato quota 2,141 euro al chilo, 6 millesimi in più rispetto all’ultima rilevazione.

Insomma, il quadro è tutt’altro che omogeneo: il diesel risente della fine dello sconto, la benzina prova a rifiatare e GPL e metano continuano a salire. Nei prossimi giorni capiremo se il calo del petrolio basterà a frenare i rincari o se, per qualche settimana, dovremo abituarci a fare il pieno con un occhio in più ai cartelli.