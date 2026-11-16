Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Prezzi carburanti, benzina e diesel ancora in calo: le medie del 16 novembre

Continuano le buone notizie per gli automobilisti, anche se piccole rispetto al trend degli ultimi mesi che ha portato i prezzi del carburante ai massimi. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lunedì 16 novembre 2026 la benzina self service costa in media 1,959 euro al litro, mentre il gasolio si ferma a 2,209 euro.

Ribassi minimi rispetto al finesettimana, che però confermano una direzione. Vediamo cosa significa nel concreto per il portafoglio e perché, in autostrada, la musica non cambia.

Tendenza al ribasso

Rispetto a sabato 14 novembre, la benzina perde 2 millesimi al litro, passando da 1,961 a 1,959 euro, mentre il gasolio scende di un millesimo, da 2,210 a 2,209 euro. Parliamo, in pratica, di 0,2 e 0,1 centesimi: variazioni che nessuno noterebbe alla pompa, ma che si aggiungono a una sequenza di rilevazioni in calo.

Il quadro è più chiaro guardando indietro di qualche giorno. Il 9 novembre, la benzina self era a 2 euro al litro e il diesel a 2,232 euro: in pochi giorni la verde ha lasciato per strada circa 4 centesimi e il gasolio più di 2, nonostante la fine dello sconto sulle accise del diesel.

Resta evidente la distanza tra i due carburanti: il diesel costa 25 centesimi al litro in più della benzina, una differenza che pesa soprattutto su chi macina molti chilometri.

Quanto costa il pieno

Facciamo due conti con un serbatoio da 50 litri. Con i prezzi attuali un pieno di benzina self costa circa 97,95 euro, mentre per il diesel si arriva a 110,45 euro: 12,50 euro di differenza a rifornimento, considerando solo il prezzo del carburante e non i diversi consumi delle auto.

Il risparmio rispetto al weekend, però, è quasi invisibile: su 50 litri di benzina si spendono 10 centesimi in meno, su 50 litri di gasolio appena 5. Con 60 litri il vantaggio sale a 12 e 6 centesimi. Difficile accorgersene al momento di pagare.

C’è poi un dettaglio importante: quelli del Mimit sono prezzi medi nazionali, non il cartellino di ogni distributore. Da un impianto all’altro, anche nella stessa città, le differenze possono essere sensibili, e per chi percorre molti chilometri ogni settimana scegliere la pompa giusta può contare più di un ribasso di pochi millesimi.

Nessun calo in autostrada

Se sulla rete ordinaria i prezzi scendono, in autostrada non si muove niente. Il 15 novembre la benzina self costa in media 1,994 euro al litro e il gasolio 2,273, esattamente come nella rilevazione precedente. Rispetto alla rete stradale ordinaria la differenza è di 3,5 centesimi per la benzina e di 6,4 per il diesel.

Su un pieno da 50 litri, la benzina in autostrada costa mediamente 99,70 euro contro i 97,95 della rete ordinaria, cioè 1,75 euro in più. Per il diesel si passa da 110,45 a 113,65 euro: 3,20 euro di differenza. Cifre non enormi per un singolo rifornimento, ma che per chi usa spesso l’autostrada, magari per lavoro, finiscono per pesare.

Il consiglio, quando si può, è semplice: controllare i prezzi prima di partire e valutare se fare il pieno fuori dal casello. Se la discesa andrà avanti lo dirà solo la prossima serie di rilevazioni, ma per ora il segnale è positivo, anche se si parla di pochi centesimi.