Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Ipotesi speculazione sui prezzi di benzina e diesel

Negli ultimi trenta giorni, i mercati energetici globali hanno assistito a un cambiamento radicale nelle quotazioni del greggio, che però non ha trovato una corrispondenza equa nei prezzi pagati dagli automobilisti italiani. Sebbene il prezzo del barile sia in picchiata, chi si ferma ai distributori sperimenta un risparmio decisamente contenuto, innescando una forte ondata di proteste da parte delle associazioni dei consumatori. Insomma, benzina e diesel non sembrano decrescere quanto invece dovrebbero.

I numeri dello squilibrio

L’analisi dei dati mette a nudo una disparità netta. Il 20 maggio scorso il Brent, l’indice di riferimento per il mercato europeo, chiudeva le contrattazioni attorno ai 105 dollari al barile. In appena un mese, complice anche la prospettiva di un accordo tra Iran e Stati Uniti, le quotazioni sono scese fino a toccare gli 80 dollari, segnando un crollo verticale di quasi il 24%.

Tuttavia, nello stesso arco temporale, i listini alla pompa hanno seguito una traiettoria molto più timida. Il prezzo medio della benzina è passato da 1,961 a 1,841 euro al litro, registrando una flessione di appena il 6,1%. Ancora più critico è il dato del gasolio, che è sceso da 1,980 a 1,937 euro al litro, con un calo irrisorio del 2,2%. Questa differenza di circa 18 punti percentuali tra il crollo del greggio e il calo della benzina è l’origine principale del malcontento dei cittadini.

Le dinamiche speculative

Gli esperti del settore descrivono questo fenomeno con un’immagine molto efficace: l’effetto “razzo-piuma”. Secondo questa teoria, i prezzi dei carburanti schizzano verso l’alto con la velocità di un razzo non appena si manifestano tensioni internazionali o aumenti del greggio, ma scendono con la lentezza di una piuma quando le quotazioni internazionali calano.

Questa asimmetria temporale suggerisce, secondo il Codacons, possibili fenomeni speculativi. L’associazione è già pronta a presentare esposti alle Procure della Repubblica e all’Antitrust per accertare se questa lentezza nel ribasso sia giustificata da reali dinamiche di mercato o se rappresenti un danno ingiusto per i consumatori. Anche l’Adoc ha espresso preoccupazione, richiedendo interventi strutturali e una vigilanza più serrata per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie.

Differenze regionali

Nonostante il petrolio sia la materia prima fondamentale, non è l’unica variabile a determinare il prezzo finale. Sul costo alla pompa pesano in modo determinante le componenti fiscali. Nel caso del diesel, ad esempio, sul prezzo finale incide la riduzione dello sconto fiscale decisa dal governo. Inoltre, pende sulla testa dei consumatori la scadenza del 3 luglio, data in cui il taglio delle accise dovrebbe cessare definitivamente, rischiando di annullare i magri benefici ottenuti dai recenti ribassi.

La situazione appare variegata anche a livello territoriale. In Molise, ad esempio, si è registrata la variazione più bassa d’Italia: la benzina è scesa solo dell’1,62%, contro una media nazionale molto più alta. Al contrario, in regioni come il Friuli e il Veneto, il risparmio al litro è stato di circa 6 centesimi, evidenziando come la posizione geografica e le dinamiche locali possano influenzare ulteriormente il portafoglio degli automobilisti.

Diciamo che, mentre la diplomazia internazionale lavora per stabilizzare i prezzi del greggio, il sistema dei prezzi alla pompa italiano sembra soffrire di una cronica inerzia nel trasferire i benefici ai cittadini, lasciando aperto il dubbio se il mercato sia davvero libero o vittima di inefficienze e speculazioni.