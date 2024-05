Cambiano i prezzi dei carburanti in Italia: la benzina risulta in aumento, mentre il diesel subisce un lieve calo dopo le impennate dei mesi scorsi

Fonte: ANSA Cambiano i prezzi dei carburanti.

Continuano a oscillare i prezzi dei carburanti in Italia: si registrano delle lievi diminuzioni per quanto riguarda il diesel, mentre la benzina, al contrario, risulta in aumento secondo i dati forniti da Staffetta Quotidiana.

Alla vigilia del Primo maggio, la festa dei lavoratori, c’era stato un calo dei prezzi a livello nazionale che aveva fatto ben sperare in ottica futura: subito dopo, però, la situazione è cambiata in maniera rapida e sono bastati pochi giorni per assistere ai nuovi aumenti.

Stando ai dati forniti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al momento il prezzo medio della benzina self service nel nostro Paese si attesta a quota 1,917 euro al litro, mentre il costo del diesel è di 1,787 euro al litro.

Benzina e diesel: prezzi self e servito

In generale i prezzi della benzina risultano in salita, al contrario di quelli del diesel che stanno vivendo una leggera flessione dopo mesi di continui aumenti. Andando ad analizzare le media regionali, la benzina self service si trova a 1,910 euro al litro, mentre alle pompe bianche scende a 1,904 euro al litro. Tutta altra musica per il servito: 2,051 euro al litro di media, 2,091 euro al litro il costo delle compagnie e 1,970 euro al litro alle pompe bianche.

Come detto il prezzo del diesel ha subito un leggero calo al self service dopo l’impennata di Pasqua: 1,772 euro al litro come media regionale, 1,775 euro al litro per le compagnia e 1,765 euro al litro per le pompe bianche. Costi più alti per il servito: alle compagnie ha raggiunto quota 1,956 euro al litro, mentre alle pompe bianche è arrivato a 1,832 euro al litro.

Gpl, Gnl e metano: i nuovi prezzi

Oscillano anche i prezzi di Gpl, Gnl e Metano: il Gpl servito è arrivato a quota 0,714 euro al litro, alle compagnie a 0,724 euro al litro e alle pompe bianche a 0,703 euro al litro. I prezzi di Gnl, invece, sono i seguenti: 1,167 euro al chilo ai distributori delle compagnie e 1,176 euro al chilo alle pompe bianche.

Le variazioni dei prezzi del metano, secondo quanto riferito da Staffetta Quotidiana, sono le seguenti: servito 1,321 euro al chilo, un millesimo in più rispetto alla precedente rilevazione; 1,339 al chilo presso le pompe delle compagnie di distribuzione e 1,306 euro al chilo presso le pompe bianche.

I prezzi dei carburanti in autostrada

Si registrano variazioni significative anche presso i distributori che sono presenti sulle autostrade italiane, dove sta continuando la sperimentazione della guida autonoma: sia la benzina che il diesel hanno superato la soglia dei 2 euro al litro nella versione servito. La benzina, per esempio, costa in autostrada 2,251 euro al litro in modalità servito e 1,992 euro al litro in modalità self service.

Chi deve rifornire la propria auto presso le stazioni di servizio che si trovano sui tratti della rete autostradale nazionale, pagherà il Gpl più di 2 euro al litro e servito (2,144 euro per l’esattezza) e 1,875 euro al litro in modalità self service. Il prezzo del metano è arrivato a quota 1,473 euro al chilo, mentre la media Gnl è di 1,199 euro al chilo.