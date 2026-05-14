Il prezzo della benzina e del diesel sta aumentando: in alcuni Paesi si raggiunge un costo al litro davvero folle per il carburante

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Refueling Car With Gasoline Pump Nozzle, Selective Focus on pump nozzle

L’aumento dei prezzi del carburante, come benzina e diesel, è ormai un tema di attualità, da monitorare quotidianamente per capire l’evoluzione del costo al litro e qual è il reale impatto che la crisi innescata dalla guerra in Medio Oriente può avere sugli automobilisti e su tutto il settore dei trasporti.

In Italia, nonostante il taglio delle accise, l’aumento dei prezzi del carburante continua a essere un tema importante. Il costo al litro è ancora molto alto e, di conseguenza, la spesa legata all’utilizzo del veicolo è significativa.

Nel resto del mondo, invece, la situazione è molto diversa e cambia da Paese a Paese. Il costo del carburante, considerando anche l’impatto delle tasse applicate, è ridotto per alcuni automobilisti e raggiunge cifre folli per altri, in base alla posizione geografica.

Andiamo ad analizzare la questione grazie ai dati elaborati dal portale GlobalPetrolPrices.com e aggiornati allo scorso 4 maggio (anche se non tutti i Governi locali offrono aggiornamenti periodici dei prezzi e i dati reali potrebbero essere leggermente diversi).

Indice Benzina

Diesel

Benzina

I prezzi sono aumentati in modo significativo, ma in alcuni Paesi il carburante costa di più. L’indagine conferma che il prezzo medio della benzina, a livello globale, è di 1,29 euro al litro, considerando il prezzo finale, tasse incluse. In Italia, al momento della rilevazione, il costo era di 1,92 euro al litro, superando nettamente la media. Con il nuovo taglio delle accise, che si concentra sul diesel principalmente, il prezzo della benzina nel nostro Paese è destinato ad aumentare. In altri Paesi, in ogni caso, la situazione non è migliore e i costi per il rifornimento sono molto alti.

Sopra quota 2 euro troviamo vari Paesi come la Francia (2,008 euro) e la Germania (2,011 euro). Il muro dei 3 euro al litro, invece, viene superato in Malawi (3,275 euro) e a Hong Kong (3,551 euro). La benzina, invece, costa pochissimo in Libia (2 centesimi), in Iran (2,4 centesimi) e in Venezuela (3 centesimi al litro). Sotto la soglia di 1 euro al litro ci sono decine di Paesi (prevalentemente in Asia e Africa) mentre gli Stati Uniti si fermano a 1,075 euro al litro.

Diesel

Per quanto riguarda il diesel, invece, il prezzo medio a livello globale risulta essere pari a 1,35 euro al litro, con un costo leggermente superiore rispetto al dato medio visto per la benzina. Anche in questo caso, in Italia siamo ben al di sopra della media, con un costo di 2,052 euro al litro. Ricordiamo che nel nostro Paese l’elettrico ha superato il diesel con un nuovo passo in avanti del programma di elettrificazione del mercato italiano.

Tra i Paesi dove il gasolio costa più rispetto al mercato italiano troviamo, ancora una volta, la Francia (2,161 euro) e la Germania (2,08 euro) ma a battere tutti sono sempre Malawi (3,282 euro) e Hong Kong (4,012 euro). La parte bassa della classifica vede Iran e Venezuela, con un costo inferiore a 1 centesimo per litro, e la Libia, dove il gasolio arriva fino a 2 centesimi al litro. Diversi Paesi si piazzano sotto quota 1 euro al litro mentre gli Stati Uniti si fermano a 1,274 euro al litro.