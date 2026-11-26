Lo sconto fiscale sul diesel è terminato, ma il prezzo alle pompe è iniziato a scendere. Scopriamo le novità degli ultimi giorni

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Getty Images Diesel, stop allo sconto ma il prezzo scende

Dopo la fine dello sconto fiscale sul diesel, di circa 4,9 centesimi di euro per litro, il prezzo alla pompa è risultato in ribasso di un millesimo rispetto a lunedì 23 novembre, a 2,196 euro al litro. In base a quanto annunciato dalla Staffetta Quotidiana, il motivo si rintraccia nel calo delle quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo.

Il diesel a 897 euro per mille litri (-35, come valore arrotondato) e la benzina a 584 euro per mille litri (-10) fanno respirare un po’ gli italiani ai distributori. Ieri il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è risultato pari a 1,939 euro al litro per la benzina (-2 millesimi), 0,844 euro al litro per il GPL (+1) e 2,155 euro/kg per il metano, rimasto invariato. Sulla rete autostradale il costo risulta di 1,973 euro/litro per la verde (-2), 2,252 per il gasolio (-2), 0,937 euro/litro per il GPL (+1) e 2,094 euro/kg per il metano (+1).

La situazione delle accise

I valori comprensivi delle accise nella giornata di ieri sono i seguenti: benzina a 1.257,15 euro per mille litri e diesel a 1.570,31 euro. Per ora non sono emerse ulteriori indiscrezioni sui prossimi tagli delle tasse sui carburanti con un ulteriore decreto. L’ultima misura, attivata il 10 novembre tramite il meccanismo delle accise mobili, non era stata dichiarata con largo anticipo, quindi attendiamo delle evoluzioni. Le medie elaborate da Staffetta sono le seguenti:

Self: benzina 1,942 euro/litro (1,942 compagnie e 1,942 pompe bianche), gasolio 2,198 (2,197 e 2,201);

benzina 1,942 euro/litro (1,942 compagnie e 1,942 pompe bianche), gasolio 2,198 (2,197 e 2,201); Servito : benzina 2,077 (2,115 e 2,010), gasolio 2,333 (2,369 e 2,266), GPL 0,849 (0,853 e 0,845), metano 2,152 euro/kg (2,144 e 2,159);

: benzina 2,077 (2,115 e 2,010), gasolio 2,333 (2,369 e 2,266), GPL 0,849 (0,853 e 0,845), metano 2,152 euro/kg (2,144 e 2,159); Gas Naturale Liquefatto : self service 2,135 euro/kg (2,164 e 2,116), servito 2,100 (2,113 e 2,091). Per il trasporto pesante il GNL rappresenta una soluzione concreta per ridurre le emissioni;

: self service 2,135 euro/kg (2,164 e 2,116), servito 2,100 (2,113 e 2,091). Per il trasporto pesante il GNL rappresenta una soluzione concreta per ridurre le emissioni; I marchi in self: Eni benzina 1,942 (2,149 servito) e gasolio 2,200 (2,407), IP 1,948 benzina (2,114) e 2,199 gasolio (2,363), Q8 1,941 benzina (2,096) e 2,197 gasolio (2,351), Tamoil 1,934 benzina (2,016) e 2,189 gasolio (2,272 servito).

Il price cap

Una buona notizia è la manifestata intenzione di prolungare fino al 31 dicembre il price cap sui carburanti. Lo ha confermato l’a.d. di Eni Claudio Descalzi, rispondendo a un quesito sulla possibile estensione della misura fino alla fine del 2026 a margine degli Stati Generali dell’energia di Forza Italia alla Camera. Descalzi ha dichiarato:

“C’è questa intenzione. Adesso stiamo rianalizzando il sistema, penso proprio che entro oggi ci siano delle possibili novità. Non ve le annuncio ancora, ma è così”.

A precisa domanda sull’eventuale proroga della misura fino al 31 dicembre, il numero uno di Eni non ha rilasciato ulteriori dettagli, ma ha confermato la direzione presa. A ogni modo non aspettatevi che la discesa delle quotazioni internazionali abbia l’effetto di riportare subito le quotazioni a livelli accettabili, quelli prima dello scoppio della Guerra tra Iran e Stati Uniti. Si sta procedendo a una nuova valutazione del sistema, ma il problema, come ha spiegato Descalzi, riguarda anche le raffinerie: