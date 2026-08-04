Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Cresce il prezzo del diesel

In un’afa senza fine gli italiani preparano le valigie per l’esodo di Ferragosto, dovendo fare i conti con i prezzi record presso le pompe, sebbene si sia registrato un calo del petrolio. Con il gasolio in aumento anche ai distributori self, con la benzina sopra i 2 euro in 10 regioni, c’è una data da marchiare con il pennarello rosso sul calendario. Il 6 agosto scade l’ultimo taglio delle tasse e si è già creato il panico negli automobilisti che si muoveranno dal prossimo venerdì.

Secondo i dati dell’Osservatorio del Ministero delle imprese e del made in Italy, il gasolio è tornato ai livelli di una settimana fa, raggiungendo in media i 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Si tratta della tariffa più alta dall’avvio dell’ultimo taglio delle accise approvato dal Governo che ha abbassato di 17 centesimi l’aliquota per il diesel dal 28 luglio al 6 agosto. Se non ci fosse lo sconto, il gasolio self su strada sarebbe a 2,27 euro, al di sopra del primato storico di 2,23 toccato a metà marzo 2022.

Listino completo dei prezzi

La benzina self si aggira sempre su 1,999 euro in media al litro sulla rete stradale, 0,743 euro/l per il Gpl (-1) e 1,621 euro/kg per il metano (+1). Sulle autostrade il prezzo medio self sale a 2,084 euro/l per la benzina, 2,173 euro/l per il gasolio (-1), 0,875 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,609 euro/kg per il metano (-1).

Il costo della benzina servito si aggira in media a 2,135 euro/litro (compagnie 2,176, pompe bianche 2,060), diesel servito a 2,238 euro/litro (compagnie 2,272, pompe bianche 2,173). Gpl servito a 0,751 euro/litro (compagnie 0,760, pompe bianche 0,741), metano servito a 1,618 euro/kg (compagnie 1,610, pompe bianche 1,625), Gnl 1,475 euro/kg (compagnie 1,469 euro/kg, pompe bianche 1,480 euro/kg).

I prezzi delle varie compagnie? La benzina self service Eni è a 2,000 euro/litro (2,207 il servito); IP a 2,019 (2,184 servito); Q8 a 2,005 (2,163 servito); Tamoil a 1,997 (2,072 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,077 (2,287 servito); IP a 2,118 (2,286 servito); Q8 a 2,103 (2,268 servito) e Tamoil a 2,081 (2,169 servito).

Crolla il petrolio

Sebbene ci sia stato un ribasso del petrolio i prezzi non sembrano destinati a diminuire. Le quotazioni del Brent sono scese del -7,8% passando dai 90 dollari al barile dello scorso 31 luglio agli attuali 83 dollari. Il Codacons ha annunciato:

“Oggi il prezzo medio della benzina supera abbondantemente i 2 euro al litro in ben 10 regioni italiane, con Bolzano che si piazza in testa alla classifica del caro-verde con una media di 2,031 euro al litro, seguita Valle d’Aosta con 2,019 euro/litro e Friuli Venezia Giulia con 2,018 euro/litro in Friuli, mentre il gasolio, come comunicato dal Mimit, sale in media a 2,100 euro al litro sulla rete ordinaria da 2,097 euro/litro di ieri”.

La logica avrebbe dovuto portare a una riduzione dei listini alla pompa, al contrario benzina e gasolio hanno addirittura registrato nuovi rialzi. Codacons calcola che: