ANSA Filosa assume la carica di CEO di Stellantis e svela il Leadership Team

Inizia oggi un nuovo capitolo per Stellantis. A partire da questa settimana, infatti, Antonio Filosa assume la carica di CEO del Gruppo, andando a occupare la posizione rimasta vacante dopo l’addio a sorpresa di Carlos Tavares, il manager a cui era stata affidata la guida dell’azienda fin dalla sua nascita, conseguente alla fusione tra FCA e PSA. In occasione del “primo giorno” da CEO, Filosa ha anche annunciato la composizione del nuovo Leadership Team, il gruppo di manager che dovrà guidare le varie divisioni dell’azienda.

Le parole di Filosa

Stellantis ha diffuso questa mattina un primo comunicato stampa relativo al suo nuovo CEO. In questo comunicato, c’è anche spazio per una breve dichiarazione di Filosa che ha sottolineato: “È un grande privilegio per me essere alla guida di Stellantis, un’Azienda globale con radici profonde nelle regioni. Abbiamo caratteristiche uniche che risiedono nelle nostre persone straordinarie, nei nostri marchi iconici e nei nostri milioni di clienti, la cui fedeltà alla nostra Azienda, i suoi fantastici prodotti e alle sue storie uniche non possono che spingerci verso nuovi traguardi“.

Ricordiamo che la nomina di Filosa come nuovo CEO è arrivata a fine maggio, dopo una lunga fase di selezione e dopo che diverse indiscrezioni avevano indicato il manager, nato in provincia di Napoli, cresciuto in Puglia e laureatosi a Milano prima di diventare una figura di spicco in FCA, soprattutto per le sue attività in Sud America.

Il nuovo Leadership Team

Il nuovo Leadership Team comprende diverse conferme ma anche alcune novità per Stellantis. Filosa manterrà il suo ruolo di Responsabile per il Nord America e American Brands mentre Jean-Philippe Imparato continuerà a essere il Responsabile per l’Europa allargata e European Brands (in questa divisione rientrerà ora anche Maserati). Ricordiamo che Imparato, a cui era stato affidato il compito di gestire il brand Alfa Romeo alla nascita di Stellantis, ricopre un ruolo chiave per il futuro degli stabilimenti italiani, visitati di recente dallo stesso manager in varie occasioni.

Da segnalare anche la nomina di Emanuele Cappellano che si occuperà di gestire le operazioni in Sud America e guiderà la business unit Stellantis Pro One, che si occupa di veicoli commerciali. Doppio ruolo anche per Philippe de Rovira che si occuperà delle attività nel “resto del mondo” (quindi i mercati che non rientrano nelle aree del Nord America e dell’Europa allargata) e guiderà Stellantis Financial Services.

Il resto del Leadership Team di Stellantis comprenderà anche i seguenti manager:

Davide Mele: Product Planning;

Ned Curic: Product Development & Technology;

Sébastien Jacquet: Quality;

Monica Genovese: Purchasing;

Scott Thiele: Supply Chain;

Arnaud Deboeuf: Manufacturing;

Xavier Chéreau: Human Resources e Sustainability;

Clara Ingen-Housz: Corporate Affairs & Communications.

Ad affiancare il CEO ci saranno, inoltre, altri quattro manager con mansioni specifiche. Olivier Francois, ben noto agli appassionati per il suo ruolo alla guida di Fiat, sarà il responsabile dell’area Marketing mentre Ralph Gilles guiderà l’area Design. Ci saranno anche Alison Jones, come Responsabile dell’area Parts & Services e della Circular Economy, e Giorgio Fossati come General Counsel. Confermata la presenza anche di Richard Palmer che ricoprirà il ruolo di consulente strategico.

Filosa ha voluto commentare in questo modo le sue nomine: “Il team che annuncio oggi attinge a tutto ciò che di meglio c’è in Stellantis, leader interni che hanno una profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti, competenza ai massimi livelli e uno spirito imprenditoriale che sarà fondamentale per il nostro successo futuro”.