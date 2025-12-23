Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

ANSA Volkswagen avvia produzione batterie a Salzgitter

Il Vecchio Continente sembra ancora distaccato dalle logiche progressiste di Bruxelles in materia di elettrico. I costruttori che hanno investito con uno slancio di entusiasmo nella produzione di EV sono stati costretti a fare marcia indietro. Gamme full electric non potrebbero mai funzionare alle nostre latitudini dove, nonostante gli incentivi, la percentuale di auto alla spina ha di poco superato il 5%. Non a caso Tesla è piombata in enormi difficoltà in Europa nel corso dell’anno e sta cercando di apportare dei correttivi.

Volkswagen vuole essere pioniere della tecnologia full electric e il nuovo stabilimento europeo, gestito dalla controllata PowerCo, rappresenta un tassello centrale nel piano di crescita nel green. L’obiettivo è quello di abbassare i costi, sfidando i colossi cinesi e rafforzando l’autonomia industriale. La gigafactory di Salzgitter entra in funzione con una capacità iniziale di 20 GWh all’anno, destinata a raddoppiare in futuro.

Nasce uno dei poli più importanti in Europa

Lo stabilimento di Salzgitter sarà in grado di alimentare circa 250.000 veicoli elettrici all’anno, abbattendo la dipendenza dai major asiatici. In Commissione europea si è perlato anche del lancio di una E-Car Made in Europa e Volkswagen puntuale si presenta con un proprio ecosistema delle batterie per ampliare la sua offerta. I lavori erano cominciati nel 2022 con la speranza che negli anni successivi sarebbe avvenuto un boom di EV.

La nuova ID. Polo garantirà nel 2026 un legame con la tradizione storica VW. Se il marchio riuscirà con la nuova formula a macinare elevati numeri di vendita lo si capirà presto. Le celle dei pacchi batteria possono integrare chimiche diverse, dalle LFP alle NMC, adattandosi a modelli e segmenti differenti, dalle compatte elettriche alle vetture di segmenti più elevati. La cella unificata, un formato prismatico standard (256 x 24,8 x 106 mm) verrà sfruttata anche da Audi, Skoda, Cupra e altri brand della galassia Volkswagen.

Volkswagen punta a rafforzare la sovranità europea sulle batterie

Il Vecchio Continente sino ad oggi è stato dipendente dalla produzione in Cina. Le celle prodotte a Salzgitter saranno sviluppate localmente, con l’obiettivo di invertire il trend che vede il Paese del Dragone Rosso in vetta nella produzione globale di celle. Volkswagen ha deciso di seguire l’esempio di BMW, che ha investito nel riciclo delle batterie in Baviera. Lo stabilimento di Salzgitter farà da modello per le future gigafactory di PowerCo, di Valencia, in Spagna, e quella di St. Thomas, in Canada. In terra iberica la produzione sarà destinata a modelli compatti come Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval.

L’investimento di Volkswagen in Germania non basterà per una produzione 100% locale. Il Gruppo continuerà a rifornirsi anche in Cina: circa il 50% delle celle provengono infatti dal partner Gotion. Secondo l’amministratore delegato Oliver Blume, l’apertura di una gigafactory di Salzgitter rappresenta un segnale per l’intero Vecchio Continente alle prese da una dipendenza estera senza precedenti. Bruxelles ha steso un tappeto rosso al boom dei nuovi brand con gli occhi a mandorla, invertendo politiche secolari nell’industria delle quattro ruote.

Dopo aver passato lo scettro alla Cina, in una fase di grandi tensioni geopolitiche, si proverà a stravolgere le politiche industriali europee. Nel panorama di crisi, anche Tesla getta uno sguardo all’Europa e proporrà la produzione di celle a Grünheide, in Germania, a partire dal 2027. Il progetto, annunciato già nel 2020, era rimasto in sospeso, ma il rilancio del marchio di Elon Musk passa da Berlino.