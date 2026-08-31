Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF La protesta contro il caro carburanti in autostrada

Fare il pieno è diventato un salasso. La nuova crisi dei carburanti, alimentata dalle tensioni legate alla guerra in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, continua a pesare sui prezzi alla pompa, con il diesel che in alcune zone d’Italia ha superato i 2 euro al litro. In autostrada la situazione è ancora più pesante, con punte che arrivano a 2,50 euro al litro.

Un conto che pesa sulle famiglie, ma anche sulle imprese che utilizzano quotidianamente l’auto o i mezzi commerciali. E proprio dall’Emilia-Romagna arriva ora una proposta destinata a far discutere: evitare i distributori autostradali e fare rifornimento nelle stazioni urbane ed extraurbane, dove i prezzi sono generalmente più contenuti.

Un pieno da 50 litri costa oltre 100 euro

A lanciare la provocazione è Vincenzo Paldino, consigliere regionale di Civici con de Pascale, che ha puntato l’attenzione soprattutto sulla situazione di Modena e provincia. “Oggi a Modena e provincia per fare un pieno di diesel da 50 litri servono ben 104 euro, 20 euro in più rispetto all’anno scorso“, ha dichiarato, definendo la situazione «grave e insostenibile» per i bilanci delle famiglie.

Il problema non riguarda però soltanto il costo immediato del pieno. L’aumento dei carburanti si inserisce in un quadro nel quale il potere d’acquisto delle famiglie è già sotto pressione per effetto dell’inflazione. Per chi utilizza l’auto ogni giorno per andare al lavoro o accompagnare i figli, anche pochi centesimi in più al litro possono trasformarsi in una spesa significativa nel corso dell’anno.

Il taglio delle accise non basta

Il governo ha recentemente prorogato il taglio delle accise sul diesel, con una riduzione che avrebbe dovuto alleggerire il costo del carburante. Secondo Paldino, tuttavia, l’intervento non avrebbe prodotto un effetto sufficiente sui prezzi finali. Il consigliere regionale sostiene che le quotazioni alla pompa abbiano continuato a salire nonostante le misure adottate dall’esecutivo, aumentando la pressione sui bilanci domestici.

Il conto, secondo la sua stima, potrebbe diventare ancora più pesante durante gli spostamenti estivi, arrivando a generare oltre 90 euro di spesa aggiuntiva per una famiglia rispetto a una situazione di prezzi più favorevole. A questo si aggiunge il problema delle aziende, per le quali il carburante rappresenta un costo strutturale. Trasporti, consegne e spostamenti quotidiani finiscono inevitabilmente per risentire dell’aumento del gasolio.

La proposta: niente rifornimenti in autostrada

Da qui nasce la proposta più provocatoria di Paldino: boicottare i distributori autostradali. L’invito rivolto agli automobilisti è semplice: evitare le stazioni di servizio lungo la rete autostradale, soprattutto quelle dove il prezzo del diesel arriva a superare i 2,50 euro al litro, e scegliere invece distributori urbani o extraurbani.

L’obiettivo sarebbe trasformare una scelta individuale in un segnale collettivo. Secondo il consigliere, rinunciare al rifornimento in autostrada rappresenterebbe una forma concreta di protesta contro prezzi che considera ingiustificati.

Il punto centrale della denuncia riguarda proprio la differenza tra i prezzi praticati lungo le autostrade e quelli disponibili fuori dalla rete. Per chi ha la possibilità di uscire dall’autostrada e raggiungere un distributore nelle vicinanze, il risparmio può essere significativo.

La partita resta legata alla crisi internazionale

Dietro il caro carburanti resta comunque una situazione internazionale difficile. La guerra in Iran e le conseguenze sulla navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, una delle principali vie di transito mondiale dell’energia, hanno alimentato l’incertezza sui mercati. Finché il quadro geopolitico resterà instabile, un rapido ritorno ai prezzi precedenti appare difficile.

La proposta partita dall’Emilia-Romagna non può quindi risolvere la crisi energetica, ma punta su un altro terreno: quello delle scelte dei consumatori. Evitare i distributori più costosi e cercare alternative fuori dall’autostrada potrebbe diventare, secondo Paldino, il modo più immediato per reagire al caro carburante.

Resta però una domanda: quanto può incidere davvero un boicottaggio organizzato sui prezzi alla pompa? La risposta dipenderà soprattutto da quanti automobilisti saranno disposti a trasformare il rifornimento in una scelta di protesta.