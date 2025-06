Q8 lancia la sua emittente digitale: una nuova radio per gli automobilisti italiani

Q8 Radio, una nuova emittente digitale disponibile su DAB+ e in streaming, pensata per gli spostamenti quotidiani degli italiani.

Fonte: Ufficio Stampa Q8 Il 2 giugno ha preso ufficialmente il via Q8 Radio.

Dal 2 giugno, gli automobilisti italiani possono sintonizzarsi su Q8 Radio, la nuova emittente digitale lanciata dal brand. Disponibile su DAB+ in 38 città italiane e in streaming tramite il sito ufficiale e l’app ClubQ8, la radio nasce per accompagnare gli ascoltatori nei loro spostamenti quotidiani. Il progetto nasce con l’obiettivo di rispondere alle necessità degli automobilisti moderni, che richiedono un intrattenimento di qualità e senza interruzioni durante i viaggi. Q8 Radio si inserisce in un contesto di continua evoluzione della radio digitale, un mezzo che continua a raccogliere consensi grazie alla sua praticità e accessibilità.

Secondo un’indagine condotta nel 2024 da Nielsen, circa l’80% degli automobilisti italiani ascolta la radio durante gli spostamenti, con la musica che rappresenta il genere preferito in assoluto. Di questi, circa il 40% ascolta stazioni digitali, segno di una crescente preferenza per l’alta qualità audio e la stabilità del segnale.

Cos’è Q8 Radio

Q8 Radio nasce con l’intento di offrire una programmazione pensata per il pubblico in viaggio, con contenuti musicali, notiziari nazionali, aggiornamenti meteo e informazioni utili per gli automobilisti. Con il claim “Q8 Radio musica in movimento“, l’iniziativa si allinea alla strategia di comunicazione di Q8, sempre più focalizzata sull’avvicinamento al cliente, che si esprime non solo attraverso i propri servizi fisici, ma anche tramite nuovi canali digitali.

L’offerta musicale spazia tra vari generi, per incontrare i gusti più diversi, con una particolare attenzione alle tendenze più recenti. Nei prossimi mesi, il palinsesto si arricchirà con format originali, contest e offerte, per rendere l’ascolto ancora più interessante e coinvolgente. Non si tratta solo di un progetto legato alla musica, ma di un’iniziativa per rafforzare il legame con i clienti. Curiosamente, il 60% degli ascoltatori di radio in auto ha dichiarato che la presenza di contenuti esclusivi o interattivi aumenta il loro coinvolgimento con la stazione radio.

Cos’è DAB+ e come ascoltarla

La tecnologia DAB+ (Digital Audio Broadcasting) è il presente e il futuro delle trasmissioni radiofoniche. Una tecnologia che garantisce una qualità audio superiore rispetto alla tradizionale FM, con una ricezione più stabile e una gestione migliore del segnale, anche in movimento. DAB+ consente inoltre l’integrazione di contenuti visivi, aggiungendo una dimensione extra all’esperienza d’ascolto.

Per ascoltare Q8 Radio, basta sintonizzarsi su uno dei 38 impianti DAB+ attivi nelle principali città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari. In alternativa, è possibile seguire la programmazione in streaming, attraverso il sito Q8.it o l’app ClubQ8, accessibile a chiunque possieda uno smartphone o un dispositivo con connessione a Internet. Con la rapida crescita del DAB+, il servizio di Q8 Radio si integra perfettamente nella nuova era della mobilità connessa.

Il DAB+ è destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni, con una penetrazione che, secondo le previsioni, supererà il 50% della popolazione italiana entro il 2025. Secondo i dati dell’Associazione Italiana Radiofonia (Air) del 2024, il 27% degli italiani è già in grado di ricevere trasmissioni in DAB+, con un trend in costante aumento grazie alla crescente disponibilità di dispositivi compatibili e alla rinnovata attenzione delle emittenti verso la radio.

Cosa significa l’iniziativa di Q8 nel panorama dei brand aziendali

Con l’ingresso di Q8 nel mondo della radio digitale, il brand risponde a un panorama mediatico in continua evoluzione, dove la radio rimane un mezzo di comunicazione di grande valore.

Secondo i dati TER del 2024, in Italia la radio è ascoltata ogni giorno da oltre 35 milioni di persone, con una penetrazione del 67,2% tra gli adulti. La radio digitale, in particolare, sta guadagnando sempre più terreno, grazie ai vantaggi offerti dal DAB+, tra cui una qualità del suono più elevata e una maggiore affidabilità del segnale.

Inoltre, il 50% degli automobilisti che ascoltano la radio digitale hanno affermato che la possibilità di ricevere più stazioni senza interferenze è uno dei principali vantaggi della tecnologia DAB+.

Oggi, le aziende più innovative stanno utilizzando contenuti editoriali, eventi e iniziative culturali per interagire con il pubblico in modo più personale e autentico.

L’importanza di diversificare i canali di comunicazione è confermata anche dall’affermazione dei podcast. Q8, ad esempio, dal 2024 ha lanciato il podcast “Muoversi Liberamente”, un contenuto dedicato a temi di mobilità, innovazione e sostenibilità, fruibile su piattaforme come Spotify e Amazon Music. In un mondo in cui i consumatori sono sempre più selettivi nei confronti delle comunicazioni, Q8 Radio si inserisce in una strategia di marketing che punta a essere più vicina ai bisogni e ai desideri dei clienti, non solo come fornitore di carburante, ma come punto di riferimento per le loro esperienze quotidiane di viaggio e mobilità.