Ufficio Stampa Jeep Il SUV più venduto in Italia: arriva la conferma

Negli ultimi anni c’è un segmento che la fa da padrone tra le auto ed è quello dei SUV (Sport Utility Vehicle). Anche in Italia questa categoria ha incontrato il gradimento del pubblico e c’è un marchio in particolare che sembra aver tradotto alla perfezione i desideri dei propri clienti: stiamo parlando di Jeep. Il brand americano, oggi di proprietà di Stellantis, viaggia a vele spiegate nel nostro Paese, in particolare con il modello Avenger, che si conferma al top in Italia a livello di vendite.

L’ennesimo trionfo

Secondo l’elaborazione di Dataforce, Jeep Avenger, anche dopo dicembre 2025, si è confermato il SUV più venduto d’Italia, con una quota di mercato nel comparto che supera il 5,5%. Inoltre si piazza anche al secondo posto tra i B-SUV 100% elettrici con una quota del 15,4%. Il successo di questo modello è tale da piazzarlo addirittura al terzo posto complessivo delle auto più vendute d’Italia, tenendo conto di ogni segmento e motorizzazione.

Tra i segreti di questo modello, che si conferma best seller in Italia, c’è sicuramente la grande flessibilità dal punto di vista della motorizzazione. Jeep Avenger è infatti offerta nelle modalità 100% elettrica, e-Hybrid, benzina e 4xe. Ci sono poi anche alcune versioni speciali come l’Avenger 4xe The North Face Edition, che hanno permesso di impreziosire ulteriormente la gamma.

Un altro modello è pronto a prendersi la scena

Jeep però, dopo il successo dell’Avenger, è pronta a ripetersi con la nuova Compass, che è già in vendita da fine 2025. Il modello in questione ha già incontrato giudizi positivi, riuscendo a vincere il premio della Giuria Popolare ad Auto Europa 2026. La nuova Compass è la terza generazione del SUV globale che ormai è diventato una vera e propria pietra miliare del brand. Costruita sulla piattaforma STLA Medium, unisce le migliori capacità della categoria.

La nuova Jeep Compass è stata disegnata per disimpegnarsi adeguatamente sia sulle strade cittadine, che sulle autostrade. Ai clienti viene offerta con un’ampia gamma di opzioni: e-Hybrid da 145 CV e una e-hybrid plug-in da 225 CV, poi ci sono le versioni completamente elettriche che arrivano ad erogare sino a 375 CV, con trazione integrale e un’autonomia da 650 km. L’auto in questione è poi dotata di un coefficiente di resistenza di 0,29, che massimizza l’esperienza di guida. Inoltre, grazie ai sistemi Selec-Terrain, la protezione a 360 gradi e i vari sensori posizionati in maniera intelligente, viene migliorata sia la sicurezza che le prestazioni in generale dell’auto.

La nuova Jeep Compass offre alla clientela quella versatilità da sempre marchio di fabbrica del brand americano. L’altezza da terra è superiore a 200 mm, i guadi dell’acqua fino a 480 mm invece garantiscono sicurezza su tutti i terreni. Insomma questo è un SUV adatto ad ogni situazione. Jeep punta tantissimo su questo modello per replicare i numeri fatti registrare dall’Avenger, che come abbiamo visto continua ad essere il SUV più desiderato dagli italiani. Nel 2025 il marchio Jeep ha chiuso al 9° posto in Italia tra i marchi più venduti con una quota di mercato pari al 4,11%. A sua volta il nostro Paese risulta essere il primo mercato europeo per il brand americano.