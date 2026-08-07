Quanto costa fare il pieno in Russia rispetto all'Italia? Confronto prezzi al litro per benzina e diesel, tabelle comparative e i motivi del divario.

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Mentre in Italia i prezzi alla pompa continuano a gravitare attorno alla soglia dei 2,00 € al litro per la benzina e a superare i 2,09 € per il diesel, gli automobilisti russi pagano il carburante a cifre inferiori a 0,90 € al litro.

Le ragioni del divario

Come già visto nel confronto con la Turchia in questo articolo, le cause di una forbice così ampia non risiedono soltanto nel prezzo del greggio sui mercati globali, ma nella struttura stessa dei due mercati:

Il peso fiscale: in Italia, la componente fiscale (accise + IVA al 22%) incide per oltre il 55-60% sul prezzo finale al litro. In Russia le tasse alla pompa sui prodotti raffinati per il consumo interno sono fortemente ponderate per mantenere accessibili i trasporti locali. Produzione ed estrazione interna: la Russia è uno dei principali produttori mondiali di greggio. La disponibilità diretta di materia prima e una catena di raffinazione interna abbattono i costi di trasporto e di importazione della materia prima. Controllo statale dei prezzi: le compagnie petrolifere russe operano sotto precisi vincoli governativi per calmierare i prezzi al consumo, compensando le fluttuazioni dei mercati internazionali con meccanismi di sussidio e quote dedicate al mercato interno.

Il confronto dei prezzi alla pompa

Carburante Italia (Media Self-Service) Russia (Media Ufficiale) Differenza Russia vs Italia Benzina Super 95 1,99 €/L 0,85 €/L (~0,93 USD) -57% (-57,00 € a pieno) Diesel 2,09 €/L 0,88 €/L (~81,5 RUB) -58% (-60,50 € a pieno) Pieno Medio (50 Litri Benzina) ~99,50 € 42,50 € Risparmio: 57 € Pieno Medio (50 Litri Diesel) ~104,50 € 44,00 € Risparmio: 60,50 €

Tensioni sul mercato russo

Nonostante il prezzo medio rimanga nettamente inferiore a quello italiano, la rete distributiva russa affronta forti pressioni. I recenti fermi alle raffinerie e i divieti temporanei all’esportazione di carburanti introdotti dal governo di Mosca hanno causato forti oscillazioni locali. In alcune regioni periferiche e lungo i corridoi logistici si sono registrati rincari con picchi temporanei significativi e fenomeni di contingentamento.

Nel bilancio complessivo per l’automobilista, tuttavia, fare il pieno a una vettura media (50 litri) in Italia costa circa 100 € per la benzina e 104 € per il diesel, contro una spesa media equivalente in Russia di circa 42 € e 44 €.

La situazione oggi in Europa

Il livello dei prezzi di benzina e diesel varia notevolmente anche tra i principali Paesi europei. Se l’Italia si posiziona nella fascia alta della classifica, Germania, Svizzera e Francia registrano valori simili o leggermente superiori, mentre la Spagna stacca nettamente tutte le altre con tariffe decisamente più contenute.