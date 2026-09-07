123RF Aumenta il costo della RC Auto: cosa controllare sulla propria polizza

Arriva il momento di rinnovare la RC Auto e il conto è maggiore dell’anno scorso, anche se nel frattempo non è successo nulla che sembri giustificare l’aumento: è lo scenario che accomunerà diversi automobilisti, alle prese con rincari fino al 10%. Prima di accettare il preventivo conviene dare un’occhiata al proprio profilo assicurativo, perché magari alcune informazioni inserite tempo fa non corrispondono più all’uso della macchina.

Gli effetti della formula di guida sul prezzo

La guida libera concede ampio margine, perché l’auto può essere utilizzata da qualsiasi conducente in possesso dei requisiti previsti, ma fa lievitare il premio, anche quando ormai serve a poco. Se al volante si mette soltanto il proprietario, oppure le persone che usano la macchina rispettano determinati requisiti di età ed esperienza, esistono formule meno flessibili da valutare. Con la guida esperta la compagnia stabilisce un’età minima e un certo numero di anni di patente, parametri variabili in base all’assicurazione, mentre la guida esclusiva restringe ulteriormente il campo e indica una sola persona autorizzata a condurre abitualmente il veicolo.

Anziché modificare immediatamente il contratto sarebbe opportuno pensare alle proprie abitudini, in quanto dichiarare condizioni troppo restrittive soltanto al fine di abbassare il premio può diventare un problema in caso di incidente. Se al volante si trovava una persona esclusa dalla formula sottoscritta, la compagnia può rivalersi sull’assicurato per recuperare in tutto o in parte la somma versata al danneggiato.

Un controllo merita pure la percorrenza dichiarata. L’utilizzo della macchina potrebbe essersi ridotto rispetto alla stipula della polizza e il dato comunicato in passato non sempre viene aggiornato automaticamente: dichiarare una stima vicina ai chilometri effettivamente coperti permette alla compagnia di calcolare il preventivo sulla situazione attuale.

Quanto pesa il pagamento a rate

Il rinnovo offre l’occasione per controllare pure la modalità di pagamento. Dividere il premio in rate rende la spesa meno pesante sul momento, tuttavia la somma complessiva può risultare superiore rispetto al versamento annuale, motivo per cui conviene confrontare il totale richiesto nelle due formule, invece di fermarsi all’importo della singola rata.

Nel contratto possono essere finite nel tempo garanzie accessorie che incidono sul prezzo come assistenza stradale, tutela legale o copertura degli infortuni del conducente. Eliminarle alla cieca sarebbe un errore, vista la diversa funzione di ciascuna, ma vale la pena verificare se rispondano ancora alle proprie esigenze oppure se qualche servizio sia già compreso altrove.

Il rinnovo non obbliga a restare

Ricevuta la proposta della propria compagnia, l’automobilista ha comunque modo di guardarsi intorno, poiché la RC Auto non prevede il tacito rinnovo e alla scadenza si può passare a un’altra assicurazione, valutando le offerte disponibili a parità di condizioni. Muoversi qualche giorno prima lascia il tempo necessario per fare diversi preventivi e controllare cosa includa ciascuna proposta: tra gli strumenti disponibili figura Preventivass, il comparatore pubblico con cui mettere a confronto i contratti base offerti dalle compagnie.

Alla ricerca del prezzo inferiore va comunque affiancata la lettura delle condizioni. Franchigie e clausole di rivalsa possono incidere significativamente al verificarsi di un sinistro: il preventivo più economico sulla schermata non è necessariamente quello destinato a pesare meno sul portafoglio.