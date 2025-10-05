Continua la crescita di Leapmotor: il brand ha chiuso un mese di settembre da record e ha raddoppiato le consegne nel terzo trimestre rispetto al 2024

Ufficio Stampa Stellantis Vendite record per Leapmotor: un trimestre incredibile

Leapmotor sta registrando ottimi risultati, confermandosi come uno dei brand del momento per il settore delle quattro ruote. La Casa, che ha avviato una joint venture internazionale con Stellantis, ha appena raggiunto un nuovo record di vendite in Cina, considerando mercato interno ed esportazioni. Leapmotor è riuscita a incrementare nettamente i suoi risultati, con un mese di settembre da record e un terzo trimestre del 2025 chiuso con più del doppio delle consegne nel confronto con lo scorso anno. Andiamo ad analizzare i dati annunciati dall’azienda che si prepara a rinnovare la sua gamma con tante novità, anche per il settore delle quattro ruote in Europa.

Un trimestre da record

Leapmotor ha registrato un mese di settembre 2025 da record per quanto riguarda le vendite in Cina. Complessivamente, la Casa ha toccato quota 66.657 unità con un incremento del 17% rispetto al mese di agosto 2025. Per la prima volta nella sua storia il brand è riuscito a superare la soglia delle 60.000 unità vendute in un unico mese solare. Il dato del terzo trimestre del 2025 è particolarmente rilevante. L’azienda ha raggiunto un totale di 173.852 veicoli consegnati, sempre considerando mercato interno ed esportazioni, con un miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a un notevole +102%.

In sostanza, l’azienda è riuscita a più che raddoppiare i suoi risultati. I dati contribuiscono a garantire un parziale annuo ancora più importante. Dallo scorso mese di gennaio alla fine di settembre, infatti, Leapmotor ha consegnato 395.516 veicoli, riuscendo a migliorare del 129% i risultati ottenuti nello stesso periodo del 2024. A questo punto, è facile ipotizzare che anche il quarto trimestre dell’anno sarà ricco di soddisfazioni per la Casa che punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista sul mercato globale, anche grazie alle tante novità in arrivo. Ricordiamo che lo scorso mese di luglio, come confermato dai dati ufficiali, Leapmotor ha centrato un traguardo importante in Italia, conquistando la prima posizione nella classifica delle auto elettriche più vendute nel nostro Paese con la sua T03.

Un futuro ricco di novità

Per sostenere la sua crescita (sul mercato globale) Leapmotor punta a espandere la gamma di modelli con tante novità, dopo aver raggiunto il traguardo del milione di veicoli prodotti, diventando il secondo produttore, tra le startup di auto in Cina, a entrare in quello che viene definito anche come Million Club. In occasione del Salone dell’auto di Monaco 2025, ricordiamo, il marchio ha presentato due modelli innovativi su cui si baseranno le strategie future.

In particolare, sarà Leapmotor B10, il nuovo SUV globale basato su architettura LEAP3.5, a diventare il nuovo punto di riferimento per il marchio che punta a conquistare spazio in Europa, in Medio Oriente, in Africa, in Sud America e anche nell’area Asia-Pacifico. Gli obiettivi sono ambiziosi e solo il tempo ci dirà se la Casa sarà in grado di raggiungerli. Ulteriori aggiornamenti sul brand arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il quarto trimestre dell’anno in corso, infatti, ci permetterà di avere un’idea più precisa in merito alle reali potenzialità della gamma Leapmotor.