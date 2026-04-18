Il Roland-Garros 2026 si prepara a diventare una vetrina privilegiata per il mondo dell’auto, grazie alla presenza di Renault, che sceglie l’evento parigino per presentare una nuova versione speciale di Renault 4 E-Tech Electric. Un progetto che nasce per celebrare uno dei tornei più iconici, con una serie di dettagli legata al mondo del tennis.
Il legame tra il brand francese e la terra rossa è infatti duraturo, con una partnership di cinque anni che sottolinea la forza della mobilità sostenibili ai grandi eventi dello sport.
Indice
Una showcar dedicata al tennis
Il debutto è previsto a partire dal 18 maggio, data di inizio del torneo, che ogni anno richiama a Parigi i migliori tennisti del mondo e milioni di spettatori. In questo contesto, la Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric si presenta come una vera protagonista fuori dal campo, pronta a catturare l’attenzione degli spettatori.
Si tratta di una showcar che anticipa la versione destinata alla produzione, attesa per l’autunno. La base è quella della nuova Renault 4 elettrica, reinterpretata però con un linguaggio più ricercato, capace di fondere tradizione e innovazione. Un’operazione che guarda al passato, evocando il nome storico R4, ma con uno sguardo ben fisso sul futuro della mobilità urbana.
Dettagli dedicati
Il colore Bianco Ghiaccio domina la carrozzeria, in contrasto con elementi neri che caratterizzano i montanti laterali e gli archi del tetto. I richiami al mondo del tennis sono ovunque. Sui parafanghi anteriori compaiono motivi color argento con il simbolo del Roland-Garros, mentre i cerchi in lega da 18 pollici, con design Parisienne diamantato nero, aggiungono un tocco di raffinatezza urbana.
Non mancano dettagli cromatici ispirati alla terra battuta, come i coprimozzo e gli inserti dei paraurti in tonalità Brun Terracotta, che richiamano immediatamente il campo centrale del torneo parigino. Il tetto elettrico in tessuto completa un insieme che punta su leggerezza visiva e personalità.
Dentro l’abitacolo, il lavoro di personalizzazione è ancora più evidente. Le sellerie, realizzate con materiali riciclati al 100%, adottano un grigio chiaro impreziosito da un tessuto grafico che richiama l’abbigliamento tecnico sportivo.
Il riferimento al tennis è chiaro nel pomello del cambio e-pop shifter, progettato per ricordare l’impugnatura di una racchetta, con tanto di logo Roland-Garros all’estremità. Anche la console centrale gioca con questo tema, integrando un tappetino per la ricarica wireless color terra battuta.
A completare il quadro, dettagli come la bandiera tricolore blu-bianco-rosso, i pannelli porta coordinati e i tappetini dedicati, che trasformano l’abitacolo in una sorta di tributo su quattro ruote allo spirito del torneo.
Ruolo da protagonista nell’evento
La presenza di Renault al Roland-Garros non si limita alla showcar e agli altri modelli in esposizione. Il marchio francese, infatti, ricopre anche il ruolo di fornitore ufficiale dei trasporti, mettendo a disposizione una flotta di ben 188 veicoli.
Tra questi spiccano modelli come Scenic E-Tech Electric e Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 da 300 CV, a dimostrazione di una strategia che punta sempre di più su elettrificazione e innovazione tecnologica.
Non solo: come già accaduto nelle edizioni precedenti, saranno presenti anche navette autonome 100% elettriche, utilizzate per collegare diverse aree dell’evento e facilitare gli spostamenti degli spettatori. Un piccolo assaggio di quella mobilità del futuro che, lentamente ma inesorabilmente, sta diventando realtà.