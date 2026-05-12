La Renault Clio è in promozione a maggio con sconti sulla quinta generazione. Prezzi imbattibili per la pronta consegna, ma le scorte sono in esaurimento

Ufficio Stampa Renault Renault Clio in promozione a maggio 2026: termini e condizioni

Maggio 2026 può essere il momento buono per acquistare una Renault Clio. In un mercato automobilistico dove i prezzi crescono in continuazione, una notizia riporta il sorriso. La Casa francese ha, infatti, deciso di rinnovare le promozioni sulla vettura di segmento B, confermando una soglia d’ingresso decisamente competitiva a 14.950 euro per la versione SCe 65cv MY25 in allestimento Generation, alla portata di un bacino molto ampio di pubblico.

Prima di entrare nei termini dell’offerta, sottolineiamo che l’iniziativa non fa riferimento alla sesta generazione, bensì a quella precedente, ed è valida esclusivamente sulle vetture già presenti in rete, quindi in pronta consegna, fino all’esaurimento delle scorte.

Gli utenti che preferiscono il pagamento dilazionato possono accedere alla formula rateale. Con un TAN al 7,25% e un TAEG al 9,72%, il piano finanziario prevede un anticipo di 5.500 euro, seguito da 36 rate mensili da 78,95 euro e infine da una rata finale di 9.119,50 euro, ossia il valore futuro garantito. Sommate le varie voci di spesa, l’esborso complessivo ammonta a 17.400 euro.

I bonus e i piani di finanziamento di maggio

Se la versione da 65 CV risulta troppo cittadina, la gamma in offerta a maggio spazia su motorizzazioni più performanti, a partire dalla variante a gas. La Clio ECO-G da 120 CV GPL con cambio EDC è acquistabile per tutto il mese a 19.800 euro con un bonus Renault di 1.100 euro, oppure mettendo sul piatto un anticipo di 6.455 euro. Nel secondo caso, il piano prosegue con 36 rate da 88,90 euro e si chiude con una maxi-rata da 12.122 euro, che porta il conto finale dell’operazione a 21.800 euro.

Passando, invece, alla variante più tecnologica, la Full Hybrid E-Tech da 160 CV, bisogna considerare un listino di 23.750 euro (già al netto del bonus di 1.150 euro) e in questo caso l’impegno mensile sale a 108,97 euro per tre anni, dopo un versamento iniziale di 6.665 euro, con un riscatto finale fissato a 14.691 euro, fino a toccare i 25.200 euro totali.

Qualora si preferisse un motore a benzina brillante senza elettrificazione, è possibile optare per la Clio evolution TCe da 115 CV al prezzo promozionale di 18.550 euro, con un bonus di 350 euro. Versato un anticipo di 6.340 euro, si corrispondono 36 rate da 88,92 euro al mese e una rata finale di 11.340 euro. La spesa totale per questa versione si attesta, dunque, sui 20.900 euro.

Costi di gestione e dotazione

Maggio mette sul piatto opzioni per tutte le tasche e necessità. Un unico avvertimento: se la vostra scelta ricade sulla versione base sotto i 15.000 euro, è meglio muoversi con anticipo, perché, trattandosi di scorte della quinta generazione in pronta consegna, il rischio è che i piazzali dei concessionari si svuotino nel giro di pochi giorni.

Oltre al prezzo d’acquisto, le versioni Generation possono vantare anche costi di gestione particolarmente contenuti, un fattore niente affatto trascurabile soprattutto in questo periodo, visti i rincari dei carburanti e il taglio delle accise prorogato dal Governo solo fino al 22 maggio. E poi, sebbene sia la penultima generazione, la dotazione di serie fa un’ottima figura nella categoria: i sistemi di sicurezza e comfort rendono l’investimento sensato anche in un’ottica di rivendibilità futura.