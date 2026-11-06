Per anni il diesel è stato considerato la soluzione ideale per chi cercava un’automobile capace di percorrere molti chilometri consumando poco carburante. Oggi, però, quel primato viene messo in discussione dalle motorizzazioni ibride, sempre più diffuse anche nei segmenti accessibili.
A sostenerlo è Stéphane Deblaise, CEO di Renault India, convinto che questa tecnologia rappresenti l’evoluzione naturale del motore a gasolio. Il manager francese non si limita a sottolineare i vantaggi economici: secondo la sua visione, l’ibrido può offrire anche un’esperienza di guida superiore, grazie a una maggiore silenziosità e alla riduzione delle vibrazioni. Una posizione che anticipa le priorità commerciali di Renault in uno dei mercati automobilistici più importanti per la crescita futura.
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L’ibrido può sostituire il diesel nei consumi
Il ragionamento di Deblaise parte da un elemento concreto: il costo del carburante continua a influenzare profondamente le decisioni degli automobilisti, soprattutto nei mercati particolarmente sensibili alle spese di gestione.
In passato, chi desiderava ridurre i consumi sceglieva frequentemente un’automobile diesel, approfittando della maggiore efficienza del motore a gasolio rispetto a molti propulsori a benzina tradizionali. Oggi, secondo il dirigente Renault, questo vantaggio può essere raggiunto e superato attraverso un sistema full hybrid, capace di combinare il motore termico con quello elettrico e recuperare energia durante le decelerazioni.
Il beneficio diventa particolarmente evidente nella guida urbana, caratterizzata da rallentamenti e ripartenze frequenti. In queste condizioni, l’assistenza elettrica permette di limitare il funzionamento del propulsore a combustione.
Deblaise richiama inoltre il parametro NVH, acronimo di Noise, Vibration and Harshness, utilizzato per valutare rumore, vibrazioni e ruvidità percepiti dagli occupanti. La possibilità di viaggiare in modalità elettrica contribuisce a migliorare il comfort rispetto a un diesel tradizionale.
In Europa le auto ibride hanno già conquistato il mercato
La crescita delle motorizzazioni elettrificate trova riscontro anche nelle immatricolazioni europee. Secondo i dati ACEA relativi alla prima metà del 2026, le vetture ibride hanno raggiunto una quota del 37%, superando il peso complessivo delle alimentazioni tradizionali a benzina e diesel, indicato al 29,7%.
Si tratta di un cambiamento significativo, favorito anche dalle strategie industriali dei costruttori, che stanno progressivamente riducendo la disponibilità di motorizzazioni esclusivamente termiche. Renault ha investito in questa direzione attraverso la tecnologia E-Tech full hybrid, proposta su diversi modelli della gamma, comprese vetture di grande diffusione come la Clio.
L’obiettivo è offrire un’alternativa a chi desidera contenere i consumi senza dipendere dalle infrastrutture di ricarica. A differenza delle ibride plug-in, infatti, le full hybrid non richiedono collegamenti esterni alla rete elettrica. Il confronto con il diesel rimane comunque legato alle condizioni d’impiego: nei lunghi trasferimenti autostradali, alcune motorizzazioni a gasolio possono ancora risultare particolarmente efficienti.
L’India diventa centrale nella strategia di Renault
La posizione di Deblaise assume un significato particolare considerando le caratteristiche del mercato indiano. Con una popolazione superiore a 1,4 miliardi di abitanti, il Paese presenta enormi possibilità di sviluppo, ma anche esigenze differenti rispetto a quelle europee.
Il prezzo d’acquisto, l’affidabilità e soprattutto i consumi rappresentano fattori decisivi per una parte consistente della clientela. In questo contesto, Renault considera l’ibrido una tecnologia capace di rispondere alle necessità quotidiane senza imporre un passaggio immediato all’elettrico puro.
Il manager vorrebbe estendere progressivamente questa soluzione all’intera gamma, rafforzando la competitività del marchio in un mercato dove la concorrenza è particolarmente intensa. La strategia non implica necessariamente la scomparsa immediata del diesel, ma evidenzia un cambiamento nelle priorità dei costruttori. Per Renault, l’efficienza non deve più essere associata esclusivamente al gasolio: l’ibrido può diventare la nuova scelta di riferimento per chi cerca consumi contenuti e maggiore comfort.