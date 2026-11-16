Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ansa Foto Il costo di ricarica delle auto elettriche in Italia

La convenienza o meno delle auto elettriche passa inevitabilmente dal costo dell’energia. Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato nel dibattito sulla transizione automobilistica, ma determinante nella valutazione dei costi di esercizio di una vettura a batteria. Proprio sul fronte della ricarica domestica, emerge un dato poco confortante per l’Italia: il Belpaese è infatti il quinto più caro d’Europa per ricaricare un’automobile elettrica utilizzando la corrente di casa.

A evidenziarlo è l’indagine di “The Cost of Charging Electric Cars in Europe” del 2026 e realizzata da “Switcher”. L’analisi confronta 37 Paesi europei e lo Stivale è alle spalle solo di Irlanda, Germania, Belgio e Austria, nazioni dove l’espansione del mercato elettrico risulta ben più netta rispetto all’Italia.

La classifica dei costi

Il costo medio per una ricarica completa effettuata con la rete domestica in Italia è di 23,17 euro, corrispondente a 5,27 euro per 100 km. C’è chi è messo peggio, infatti in testa a questa poco onorevole classifica si colloca l’Irlanda, con un costo complessivo di 28,55 euro, ben 6,49 euro per soli 100 km.

I dati sottolineano una grossa differenza tra le nazioni europee, con Francia e Spagna che offrono agli automobilisti una sensibile riduzione dei costi. I cugini d’Oltralpe si attestano su di una spesa media di 18,33 euro per una ricarica completa, mentre gli iberici alzano il valore a 18,50 euro. Migliorano ancora di più i dati del Portogallo, capace di garantire un 100% di batteria con soli 17,46 euro. La più economica di tutte è la Turchia, con soli 4,85 euro per una ricarica completa, seguita da Georgia con 5,39 e Kosovo con 6,41. Di seguito la Top 10 completa delle nazioni con la ricarica elettrica più costosa d’Europa.

Irlanda – 28,55 euro; Germania – 26,68 euro; Belgio – 26,36 euro; Austria – 24,04 euro; Italia – 23,17 euro; Svezia – 22,58 euro; Polonia – 22,12 euro; Cechia – 21,27 euro; Romania – 20,91 euro; Finlandia – 19,87 euro.

Aumenti di anno in anno

Il confronto con la precedente rilevazione del 2025 evidenzia come in Italia il costo medio di una ricarica completa sia aumentato di 2,87 euro. Un incremento che si inserisce in un quadro europeo caratterizzato da forti oscillazioni dei prezzi energetici negli ultimi anni. La crisi energetica del 2022 ha rappresentato un momento particolarmente critico, con il conseguente aumento delle tariffe e l’intervento di diversi governi attraverso misure di sostegno a famiglie e imprese.

La riduzione dei prezzi all’ingrosso che ne è derivata non si è tradotta automaticamente in un ritorno ai livelli precedenti per le utenze domestiche. La progressiva riduzione di alcune misure di sostegno e il peso delle componenti accessorie hanno contribuito a mantenere elevati i costi finali.

Come si calcola il costo

La metodologia utilizzata da Switcher prende in considerazione 20 modelli di automobili elettriche a batteria più venduti in Europa nell’agosto 2026, utilizzando i dati di CleanTechnica e José Pontes. Per ciascun veicolo vengono considerate due variabili tecniche fondamentali: la capacità effettivamente utilizzabile della batteria, espressa in kWh, e l’autonomia reale, sulla base dei dati EV Database.

A queste informazioni vengono associati i prezzi dell’elettricità domestica pubblicati da Eurostat, con riferimento al primo semestre 2026 e alle tabelle aggiornate il 19 ottobre. Si tratta comunque di una simulazione statistica, non della rilevazione dei consumi effettivi di tutti gli automobilisti. Switcher evidenzia anche come i costi tramite colonnine ad alta potenza possono far crescere il prezzo del 60%.